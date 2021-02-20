«Не поняла, что произошло»: Екатерина Варнава отдохнула на вилле Пабло Эскобара

Участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава отправилась в Канкун вместе с «Орлом и Решкой». Примечательным стало то, что жить артистке пришлось в доме печально известного колумбийца.

Варнава призналась, что пристанище Пабло Эскобара показалось ей таким же таинственным и великим, как его владелец:

«Говорят, это был его личный бункер с пуленепробиваемыми стенами и темным прошлым. И после того, как Эскобара застрелили, виллу выкупил нынешний хозяин, переделал все на свой лад и превратил бункер в галерею. Он очень богатый человек с исключительным вкусом. У него несколько арт-галерей по всему миру».

К слову, особняк Эскобара стал не единственным бонусом «золотой» карты, которая досталась Варнаве в традиционном для шоу розыгрыше монетки. Благодаря своему везению Екатерина передвигалась по Мексике на лимузине, наслаждалась видами поселения майя из окна частного борта, а также испытала чудеса звукотерапии.

«Я вообще не поняла, что произошло. Ощущения очень странные, как будто это не со мной», — рассказала о своих ощущениях после процедуры Екатерина.

Что касается ее напарника, ему повезло меньше. Поэтому Евгений Бороденко поселился в бюджетном городе Плая-дель-Кармен, но зато он успел поплавать с крокодилом.

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