Басков подтрунивал над Лазаревым, а грустный Дава сидел в сотне: что известно о новом сезоне «Ну-ка, все вместе!»

28 февраля на телеканале «Россия» стартует новый сезон «Ну-ка, все месте!». На онлайн-презентации проекта создатели рассказали, какие сюрпризы уготовлены зрителям. Их оказалось немало!

Когда только был объявлен кастинг, заявки на участие в проекте посыпались со всего мира. Продюсеры отсмотрели более 10 тысяч роликов, с кем-то беседовали по видеосвязи, кого-то приглашали на прослушивания вживую. В итоге отобрали претендентов не только из России, но и из Италии, Польши и Великобритании.

Предводителем сотни в очередной раз станет Сергей Лазарев. Кстати, на презентацию сезона он пришел с новинкой — артист исполнил свою песню «Снег в океане». Композиция оказалась такой эмоциональной, что аплодировали певцу стоя.

А ведущим по традиции стал Николай Басков. Он в шутку намекнул, что на следующие 2-3 сезона место закреплено за ним.

«Ты уже сделал прививку?» — поинтересовался Басков у Лазарева, как только тот закончил печь. «Я нет, пока все хорошо. Тьфу-тьфу», — сказал Лазарев и трижды сплюнул в сторону Баскова. Чем искренне возмутил знаменитого блондина.

Басков тут же вспомнил одно из последних интервью Лазарева, в котором он признался, что не хватает времени на детей.

«Сереж, ты как-то в интервью говорил, что тебе не хватает времени на детей, были глаза на мокром месте. А сейчас два проекта сразу — и «Танцы со звездами», и здесь. Как там дети?» — поинтересовался Басков. «Дети следят за всеми шоу. Сын Никита предыдущий выпуск «Ну-ка, все вместе!» даже записывал баллы участников и кто вылетал. Как-нибудь приведу их в студию, пусть посмотрят, как здесь все происходит», — поделился планами Лазарев.

Кстати, в этом году победитель получит не только деньги и песню, но и ротацию на «Новом радио». А в гости в студию придут Лариса Долина, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Валерия, Влад Топалов. На последнем Сергей Лазарев сделал особый акцент.

«У нас в этом году 20 лет, как мы когда-то спелись. Посмотрим, может, правда что-нибудь придумаем в честь такого события», — допустил исполнитель.

Кстати, в сотне в этом году тоже много интересных участников. Здесь исполнители, композиторы, академические и джазовые певцы, педагоги по вокалу и даже врач-фониатр. А еще среди участников сотни был замечен популярный блогер Давид Манукян.

Он, как и Сергей Лазарев, тоже участвует в «Танцах со звездами» и имеет все шансы на победу. А теперь его ждет новый проект.

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