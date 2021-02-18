«Полтора часа»: Гусева показала, как наказывают за опоздание на репетицию «Танцев со звездами»

Полюбившийся многими проект «Танцы со звездами» подходит к концу. Финал шоу, в котором прошли восемь пар, состоится уже в ближайшее воскресенье. Примечательно, что после зрительского голосования за звание победителей будут бороться на три дуэта меньше. В числе тех, кто готовится к решающему испытанию — актриса Екатерина Гусева и хореограф Евгений Папунаишвили. В своем Instagram она поделилась веселым видеороликом. За опоздание на репетицию Гусевой пришлось постоять в углу.

«Полтора часа опоздания», — написала Гусева.

Фанаты оценили ее чувство юмора и засыпали комплиментами.

«Веселое опоздание! Катюша, Вы такая красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, победителем полуфинала стали Дава и Дарья Палей. А замыкают турнирную таблицу Александр ST Степанов — Евгения Толстая и Антон Шагин — Ульяна Максимкина.

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