Громкие ЧП на «Орле и решке»: Никитюк отрезало волосы лопастями вертолета, а Ивлееву укусила смертельно опасная муха

К премьере нового сезона рассказываем, какие еще происшествия происходили на съемках популярной программы «Орел и решка».

За 10 лет существования трэвел-шоу «Орел и решка» ведущие проекта побывали в 127 странах мира. Съемочной группе не всегда удавалось следовать запланированному сценарию, ведь часто в процесс съемок вмешивается случай.

О чрезвычайных происшествиях, оставшихся за кадром «Орла и решки», мы расскажем подробнее.

1. Лесе Никитюк чуть не отрезало голову лопастями вертолета

Во время съемок в Швейцарии ведущая чуть не лишилась головы: при высадке на ледник вертолет начал проседать. Лесе повезло, лопасти прошли на пару сантиметров выше головы и лишь отрезали ей несколько прядей волос.

2. Съемочную группу экстренно эвакуировали из-за вооруженного восстания

Во время съемок в Индонезии ведущая Алина Астровская и съемочная группа проекта стали заложниками ситуации, когда в регионе началось вооруженное восстание. Группу отказались выпускать из отеля в аэропорт, они не могли выйти на связь с близкими, поскольку из-за восстания в городе отключили электричество и заблокировали Интернет. Эвакуироваться из страны пришлось на военном самолете.

3. Муха цеце укусила Анастасию Ивлееву

Телеведущую Анастасию Ивлееву во время путешествия по Африке укусила в ягодицу муха цеце — одно из самых опасных насекомых в мир. После укуса у Ивлеевой началась аллергия, по всему телу пошла сыпь, все страшно чесалось.

Зрители начали переживать за ведущую, ведь укус этого насекомого может вызвать сонную болезнь и окончиться летальным исходом. Но Настя вовремя приняла лекарство и все окончилось благополучно.

4. Во время работы над пилотным выпуском у группы украли всю съемочную технику

Во время съемок самого первого выпуска в Барселоне у съемочной команды украли сумку с камерой, полным комплектом объективов, аккумуляторов и звукозаписывающей техникой. Все очень расстроились, но продюсер произнесла пророческие слова: «Чем хуже репетиция — тем успешнее премьера». И, несмотря на трудности, выпуск программы вышел в эфир.

5. Однажды съемочная группа со всей техникой попала под водопад

Во время съемок в Бразилии команда «Орла и решки» взяла тур на лодке к красивейшему водопаду Игуасу. Но рулевой направил лодку прямо под водопад, и в итоге под мощнейшей струей до нитки промокла не только съемочная группа, но и вся техника: камера, звуковые петлички, батареи.

Даже после сушки феном аппаратура так и не включилась, и все впечатления Андрея Беднякова от водопада пришлось снимать на телефоны и мыльницы, а на следующий день — брать новую технику в аренду.

6. Во время путешествия у самолета, на котором летела съемочная группа, лопнули оба шасси

На съемках восьмого сезона программы в танзанийском городке Аруша при приземлении у самолета, на котором летела команда «Орла и решки», лопнули оба шасси. Самолет съехал с посадочной полосы, его начало трясти, из иллюминатора было видно куски резины, валяющиеся на полосе, но в итоге приземление прошло благополучно. Правда, все были очень испуганы и, по признанию команды, еще какое-то время заикались.

Совсем скоро мы узнаем, все ли пройдет по плану у участников юбилейного сезона программы «Орел и решка. 10 лет»!

В новом сезоне ведущими станут звездные пары: Екатерина Варнава и Евгений Бороденко, Александр Гудков и Иван Дорн, Анна Седокова и Коля Серга, Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big и другие.

Новый сезон стартует в пятницу, 19 февраля, в 19:00 на телеканале «Пятница!».

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