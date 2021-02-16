Звезда «Дома-2» Андрей Чуев обвил молодую жену в том, что она родила сына от его друга

Знаменитый бизнесмен не так давно стал папой. И теперь он требует от жены ДНК-тест.

Андрей Чуев в свое время участвовал в шоу «Дом-2». Однако свою любовь он встретил не сразу. Несколько раз мужчина был обманут женщинами, которые хотели за его счет получить выгоду и деньги. Поэтому он стал очень осторожным. Недавно Чуев женился на молодой девушке Виктории Морозовой. У них была идиллия, пока пара не захотела завести ребенка.

После обследований Андрей выяснил, что почти бесплоден. Каково же было удивление мужчины, когда в октябре 2020 года у них с женой появился сын. Недавно малыша покрестили. Но Чуев все же сомневается в отцовстве. У бизнесмена есть подозрения, что Виктория забеременела с помощь. ЭКО, использовав биоматериал другого мужчины.

«Я до недавнего времени был безумно рад. Наша история любви это история Золушки. Я был воодушевлен всем этим. Мне уже 40 лет. Но в последнее время у нас похолодели отношения. Жена куда-то уезжает. Во всей этой истории, меня напрягает, что люди, близкие мне, плетут интриги за моей спиной. У меня были неактивные сперматазоиды. Как я выяснил недавно, при таком диагнозе невозможно девушке забеременеть. Хотя жена и теща убеждали меня в обратном», — рассказал герой передачи.

Андрея пояснил, что в приложении в телефоне Морозовой он увидел, что была подсадка эмбрионов. Было сделано ЭКО. Мужчина отметил, что не сдавал материал для такой процедуры.

«Это все чушь», — заверила сама Виктория.

Она отметила, что не делала ЭКО, а ее мужу попались сообщения об рекламной акции. Девушка переживала, что муж хочет с ней расстаться, поэтому она ездила в клиники и узнавала, что можно сделать. Проверка на детекторе лжи показала, что она не лжет. Оказалось, что мама Морозовой пыталась повлиять на девушку. Теща бизнесмена собиралась подтолкнуть дочку к ЭКО. Чуев после этого признался, что его друг Константин может быть отцом малыша.

«Он всегда вхож в наш дом. Когда мы разговаривали о моем бесплодии, он дал понять, что если мы с Викторией расстанемся, то он может быть с ней», — высказался Чуев.

Ведущий Тимур Еремеев озвучил результаты ДНК-теста. Он объявил, что Андрей отец ребенка. После этого бизнесмену пришлось извиняться перед женой. Более того, проверка на детекторе лжи показала, что Виктория ему не изменяла.

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