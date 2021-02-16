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Герои «Модного приговора»: как Нонна Гришаева переодела Александра Олешко

Рассказываем про выпуски, которые выйдут в эфир Первого канала с 15 по 19 февраля.

Герои «Модного приговора»: как Нонна Гришаева переодела Александра Олешко
Герои новых выпусков «Модного приговора». Фото: Первый канал

«Куклы – это не игрушки»

Героиня выпуска – Светлана. Фото
Героиня выпуска – Светлана. Фото: Первый канал

В понедельник модный суд слушает дело с противоречивым названием «Куклы – это не игрушки». Ульяна бьет тревогу: ее любимая тетя Света превращается в куклу. Много лет назад жизнь Светланы изменила страшная авария.

После этого женщина с головой погрузилась в творчество — она стала делать кукол. С каждым годом Светлана сама все больше и больше становится похожей на свои создания. Племяннице кажется, что таким образом тетя отгораживается от мира живых людей.

Закрыла себя дома

Героиня выпуска – Елена. Фот
Героиня выпуска – Елена. Фото: Первый канал

Вторник. Набрав после пережитого стресса лишние килограммы, Елена Скворцова решила больше никогда и никуда не высовываться из дома. Она не хочет, чтобы родные и знакомые видели, какой она стала: «Пусть лучше помнят ту Лену.  Я им не понравлюсь такой, какая сейчас». Елена убеждена, куда бы она ни пошла, все смотрят на нее огромными глазами и удивляются, как можно быть такой «большой и некрасивой».

Дочь и супруг мечтают вытащить ее из домашнего плена и вернуть к прежней жизни: путешествиям, активному отдыху. Но Елена продолжает прятаться дома, избегает лишних встреч, а ее семья уже не находит слов, чтобы убедить ее в обратном.

«Мне надоели ее пучки и треники»

Героиня выпуска – Елена. Фото
Героиня выпуска – Елена. Фото: Первый канал

Среда. Вадим утверждает, что за три года отношений Елена ни разу не была красиво одета. Он считает, что ей пора распустить волосы и надеть платье. Ему надоело видеть любимую женщину с вечным пучком на голове и в спортивных вещах. Даже в ЗАГС его благоверная заявилась в спортивной одежде. Тогда Вадим развернулся и ушел.

Сейчас он отступать не собирается и требует, чтобы Елена переоделась, а то есть риск, что до ЗАГСа они так и не дойдут. Елена же не считает нужным надевать платья и каблуки, ведь она человек спортивный. К тому же, в ее жизни и без каблуков хватает проблем. Они с сестрой-близняшкой судятся из-за общего бизнеса, старший сын с ней не поддерживает отношения, у дочери легкая форма аутизма. Она всю жизнь была близка с племянницей, но та тоже прекратила с ней общаться. Какие уж тут наряды?

«Я — леди в черном, а он — будто из соседнего колхоза сбежал»

Герои выпуска – Ирина и Александр. Фото
Герои выпуска – Ирина и Александр. Фото: Первый канал

В четверг в «Модном приговоре» семья. «Я — леди в черном, а он — будто из соседнего колхоза сбежал», — недовольна своим супругом Ирина. Она уверена, мужу давно пора выглядеть более элегантно. «Совместные выходы — наша боль, потому что я хочу пойти в ресторан с бруталом, а он напяливает свои «лучшие» вещи!» Александр в ответ заявляет: «Я выгляжу шикарно, а вот критикует меня далеко не Джулия Робертс! Девять лет я живу в брючном раю.

Платье на жене я не видел даже на свадьбе, а хотелось бы!» Порой ему кажется, что его супруга — гот, потому что носит вещи только черного цвета. Разногласия однажды уже приводили семейную пару к длительному расставанию. «Я поняла, что он — ребенок, который думает только о себе, и отправила его к маме!» — рассказала Ирина. Однако после того, как жена и дочка оказались на волоске от смерти, Александр твердо решил: «Больше я их никогда не брошу!»

Он изменился. Лишь одна проблема в семье осталась нерешенной – взаимные претензии к одежде. Ведущие заметили, что Ирина слишком требовательна и капризна и порекомендовали ей поработать с психологом, чтобы избавиться от комплексов. В финале программы герои были поражены преображением. Александр даже сравнил себя с Бредом Питтом. Ирина же, несмотря на то, что неоднозначно отнеслась к новой прическе, призналась: «Я хочу вернуть обратно свои слова о том, что мне не идут платья!»

«Он похож на беспризорника!»

Герой выпуска – Александр Олешко. Фото
Герой выпуска – Александр Олешко. Фото: Первый канал

В пятницу в роли ответчика — Александр Олешко. Истец – его давняя подруга Нонна Гришаева, она хорошо знает актера, ведь у нее с Александром более сорока дуэтов. Нонна утверждает, что костюмы Александра давно устарели, а повседневная одежда похожа на «образ беспризорника».

Зрители увидят  совершенно нового Александра Олешко, узнают о его отношениях с мамой, с Александром Ширвиндтом и другими звездами кино и театра. Стилисты подберут Александру три комплекта, но вот понравятся ли они артисту?

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