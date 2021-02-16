Герои «Модного приговора»: как Нонна Гришаева переодела Александра Олешко

«Куклы – это не игрушки»

В понедельник модный суд слушает дело с противоречивым названием «Куклы – это не игрушки». Ульяна бьет тревогу: ее любимая тетя Света превращается в куклу. Много лет назад жизнь Светланы изменила страшная авария.

После этого женщина с головой погрузилась в творчество — она стала делать кукол. С каждым годом Светлана сама все больше и больше становится похожей на свои создания. Племяннице кажется, что таким образом тетя отгораживается от мира живых людей.

Закрыла себя дома

Вторник. Набрав после пережитого стресса лишние килограммы, Елена Скворцова решила больше никогда и никуда не высовываться из дома. Она не хочет, чтобы родные и знакомые видели, какой она стала: «Пусть лучше помнят ту Лену. Я им не понравлюсь такой, какая сейчас». Елена убеждена, куда бы она ни пошла, все смотрят на нее огромными глазами и удивляются, как можно быть такой «большой и некрасивой».

Дочь и супруг мечтают вытащить ее из домашнего плена и вернуть к прежней жизни: путешествиям, активному отдыху. Но Елена продолжает прятаться дома, избегает лишних встреч, а ее семья уже не находит слов, чтобы убедить ее в обратном.

«Мне надоели ее пучки и треники»

Среда. Вадим утверждает, что за три года отношений Елена ни разу не была красиво одета. Он считает, что ей пора распустить волосы и надеть платье. Ему надоело видеть любимую женщину с вечным пучком на голове и в спортивных вещах. Даже в ЗАГС его благоверная заявилась в спортивной одежде. Тогда Вадим развернулся и ушел.

Сейчас он отступать не собирается и требует, чтобы Елена переоделась, а то есть риск, что до ЗАГСа они так и не дойдут. Елена же не считает нужным надевать платья и каблуки, ведь она человек спортивный. К тому же, в ее жизни и без каблуков хватает проблем. Они с сестрой-близняшкой судятся из-за общего бизнеса, старший сын с ней не поддерживает отношения, у дочери легкая форма аутизма. Она всю жизнь была близка с племянницей, но та тоже прекратила с ней общаться. Какие уж тут наряды?

«Я — леди в черном, а он — будто из соседнего колхоза сбежал»

В четверг в «Модном приговоре» семья. «Я — леди в черном, а он — будто из соседнего колхоза сбежал», — недовольна своим супругом Ирина. Она уверена, мужу давно пора выглядеть более элегантно. «Совместные выходы — наша боль, потому что я хочу пойти в ресторан с бруталом, а он напяливает свои «лучшие» вещи!» Александр в ответ заявляет: «Я выгляжу шикарно, а вот критикует меня далеко не Джулия Робертс! Девять лет я живу в брючном раю.

Платье на жене я не видел даже на свадьбе, а хотелось бы!» Порой ему кажется, что его супруга — гот, потому что носит вещи только черного цвета. Разногласия однажды уже приводили семейную пару к длительному расставанию. «Я поняла, что он — ребенок, который думает только о себе, и отправила его к маме!» — рассказала Ирина. Однако после того, как жена и дочка оказались на волоске от смерти, Александр твердо решил: «Больше я их никогда не брошу!»

Он изменился. Лишь одна проблема в семье осталась нерешенной – взаимные претензии к одежде. Ведущие заметили, что Ирина слишком требовательна и капризна и порекомендовали ей поработать с психологом, чтобы избавиться от комплексов. В финале программы герои были поражены преображением. Александр даже сравнил себя с Бредом Питтом. Ирина же, несмотря на то, что неоднозначно отнеслась к новой прическе, призналась: «Я хочу вернуть обратно свои слова о том, что мне не идут платья!»

«Он похож на беспризорника!»

В пятницу в роли ответчика — Александр Олешко. Истец – его давняя подруга Нонна Гришаева, она хорошо знает актера, ведь у нее с Александром более сорока дуэтов. Нонна утверждает, что костюмы Александра давно устарели, а повседневная одежда похожа на «образ беспризорника».

Зрители увидят совершенно нового Александра Олешко, узнают о его отношениях с мамой, с Александром Ширвиндтом и другими звездами кино и театра. Стилисты подберут Александру три комплекта, но вот понравятся ли они артисту?

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