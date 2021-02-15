«Ты была бурей»: Дарья Антонюк в образе Аллы Пугачевой в знаменитом балахоне восхитила Максима Галкина

После пятилетнего перерыва на Первый канал вернулось шоу «Точь-в-точь». Членами жюри нового сезона стали Максим Галкин, Максим Аверин, Леонид Ярмольник. Еще один будет постоянно меняться. В первом выпуске на этом месте была Ирина Дубцова.

В образе Аллы Пугачевой с песней «Все могут короли» на сцене появилась самая молодая участница проекта — победительница «Голоса» Дарья Антонюк. Ее выступление понравилось всем членам жюри, а Максима Галкина просто впечатлило.

«Ты к этому вокально готова. У тебя потрясающий голос, диапазон. Ты передала главное — этот кураж. Ты была бурей. Я, как человек, иногда вспоминающий, что у меня жена — великий человек, могу сказать, что и в жизни она очень разная. То, что ты сделала — это великолепно», — сказал Галкин.

Новый сезон шоу «Точь-в-точь» — по воскресеньям на Первом канале.

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