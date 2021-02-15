«Я жалею только об одном»: Спиридонова повторила образ Успенской в мини-платье и ботфортах

После пятилетнего перерыва на Первом канале стартовал пятый сезон полюбившегося многими шоу «Точь-в-точь». Ведущим стал Александр Олешко. А в составе жюри — знакомые всем лица. Угадать, кто из звезд шоу-бизнеса предстал в образе знаменитости, возложена на Максима Галкина, Максима Аверина, Леонида Ярмольника. Они вошли в число постоянных членов жюри. Еще один, четвертый, будет постоянно меняться. На этот раз в его кресле была Ирина Дубцова.

Победительницу шоу «Три аккорда», финалистку первого сезона «Голоса» Анастасию Спиридонову в образе Любови Успенской Максим Аверин — давний друг исполнительницы «Кабриолета» — назвал без труда. В целом же образ певицы Настя передала сполна. Искрящееся мини-платье, ботфорты, колготки в мелкую сетку, крупные украшения.

«Я жалею только об одном, что у меня нет бриллиантов таких, как у Любови Викторовны», — призналась Спиридонова.

Шоу «Точь-в-точь» на Первом канале — по воскресеньям.

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