«Он не вставал»: Лариса Долина в черном шифоновом платье увиделась со вдовой Владимира Мигули

16 февраля 1996 года умер Владимир Мигуля. Он был лауреатом «Песни года» 14 раз. Многие помнят песню «Туда-сюда», которая была хитом в 90-х годах. Его творчеству была посвящена передача «Привет, Андрей!». Многие гости в студии вспомнили, как работали с ним и дружили.

Лариса Долина отметила, что певец был модником и носил рубашку, закатав рукава — это было последним писком в то время. Он так сделал первым, а потом стали так делать все, включая Александра Серова. Певица появилась в студии в черном шифоновом платье. На ее руке можно было увидеть браслет в виде змеи. Она повидалась со вдовой артиста Мариной Мигулей.

«Я очень люблю тех людей, с которыми меня связывает дружба и творчество. Я не помню, когда я с ним познакомилась. Ощущение, что я знала его всю жизнь. Скажу честно, мне не хватает сего сегодня. Мне не хватает его как личность, как композитора, как мелодиста потрясающего! Сергей ( Соседов) правильно сказал, что он мелодично складывал стихи. Он так правильно акцентировал музыку на этих стихах — это тоже дар. Это талант, который посылает Господь Бог», — рассказала Долина.

«Перед самым уходом его, я его навещала. Он не вставал, был очень худым. У него было очень-очень худое лицо, но глаза на всем лице. Он говорил глазами. Он со мной говорил глазами. Я сдерживала слезы», — вспомнила она. «Потом заплакала, когда вышла», — уточнила вдовала композитора. «Спасибо, Ларис, тебе большое в то время, когда он держал. Приходил Бисеркиров, приходила Валя Толкунова. А вот Джуна не приходила. У них было совместное торжество. Однако мы поженились и все прекратилось», — добавила Марина.

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