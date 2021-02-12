«Это еще и лаборатория»: Олешко поделился, что шоу «Точь-в-точь» дает артистам, кроме веселья

14 февраля после четырехлетнего перерыва на экраны страны возвращается музыкальное шоу «Точь-в-точь» Первого канала. Правила пародийной передачи остались прежними, но зрителей ждут новые судьи, новые участники и новые образы.

Не изменился и ведущий — Александр Олешко. В свежем интервью он сравнил передачу с веселыми студенческими капустниками, когда молодые актеры делали первые пробы пера, играя известных людей. Ведь, копируя звезду, можно лучше разобраться в том, как она стала знаменитой, и создать свой оригинальный имидж.

«Для артистов такой проект — это еще и лаборатория, это очень любопытная история, которая помогает человеку укрепиться в своем собственном «я» путем примерки другой творческой судьбы и другого образа», — цитирует ведущего ФАН.

В премьерном выпуске зрителей ждут пародии на Билли Айлиш, Валерия Леонтьева, Аллу Пугачеву, Элвиса Пресли, Робби Уильямса, Любовь Успенскую, Шер и других известных исполнителей. Причем артистам легко может достаться «роль» противоположного пола. Свой талант копирования продемонстрируют Дарья Антонюк, Доминик Джокер, Мария Зайцева, Валерия Ланская, Анастасия Макеева, Александр Панайотов, Алена Свиридова, Анастасия Спиридонова, Митя Фомин и Александр Шоуа.

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