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Любовь не продается: Ксения Бородина и Ольга Бузова осудили образ жизни содержанок

Популярные телеведущие выступили единым фронтом против замены любви рыночными отношениями.

Любовь не продается: Ксения Бородина и Ольга Бузова осудили образ жизни содержанок
Ксения Бородина недавно рассказывала, как тяжело работает, чтобы обеспечить свой уровень жизни. Фото: канал ТНТ.

В новом выпуске шоу «Бородина против Бузовой» звездные ведущие и эксперты обсудят такое социальное явление, как содержанки. Можно ли спать с богатым мужчиной ради того, чтобы иметь высокий уровень жизни? Ольга и Ксения в этом вопросе оказались довольно категоричны: они раскритиковали содержанок и осудили их образ. Для двух известных телеведущих в отношениях важны только чувства. Но не все гости в их студии согласны с данной позицией.

К примеру, женский коуч Юлия Печерская считает, что нельзя спать с мужчинами с зарплатой в 50 тысяч рублей и меньше. Кроме нее, свое мнение в передаче высказали блогер и основательница «Школы содержанок» Елена Филитович, радиоведущая Алла Довлатова, психолог Константин Саркисян, а также приглашенные героини, чьи истории наглядно демонстрируют, как девушка может устроить свою судьбу через постель.

Ксения Бородина и Ольга Бузова не смогли остаться хладнокровными к этой теме и вступили в споры с теми, кто готов заменить любовь рыночными отношениями. Популярные ведущие раскритиковали девушек, которые хотят, не работая, прийти в шикарную жизнь легким путем. Но, несмотря на мнение звезд, проекты типа «Школы содержанок» остаются востребованными.

Почему? Узнаете 11 февраля в 10:00 в эфире канала ТНТ.

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интимные отношенияОтношенияПрограмма «Бородина против Бузовой»СодержанкиШоу "Бородина против Бузовой"