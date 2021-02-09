Канал «Суббота!» устроит марафон «Честного развода» Агаты Муцениеце

В один день зрителям покажут сразу 8 лучших выпусков шоу.

13 февраля канал «Суббота!» покажет лучшие выпуски популярного шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Напомним, в собственном проекте актриса общается с другими звездами, которым, как и ей, пришлось пройти через болезненный разрыв со второй половинкой.

«Это живой разговор двух людей, прошедших развод, он строится на правдивых эмоциях, — говорит ведущая. — В моем шоу много полезных советов и точных попаданий, многие могут узнать в историях себя. Ко мне до сих подходят люди и говорят: «Спасибо, ты помогла нам пережить развод!».

Зрителей ждет сразу 8 выпусков шоу Муцениеце, посвященных встречам с Ксенией Собчак, Екатериной Варнавой, Айзой Долматовой, Юлией Меньшовой, Ритой Дакотой, Юлией Паршутой, Викторией Райдос и Еленой Ксенофонтовой. Все эти звезды поделятся своим опытом в очень непростой теме и продемонстрируют, что после развода жизнь не заканчивается.

Смотрите марафон «Честного развода» на канале «Суббота!» 13 февраля с 11:00.

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