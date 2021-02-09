Второй сезон «Маски»: Киркоров мечтает о Баскове, а Тодоренко вспоминает мужа-банана

До старта второго сезона популярного шоу «Маска» остается совсем мало времени. Все готовы и ждут финальной отмашки: режиссеры давно составили в голове картинку каждого номера, члены жюри нервно потирают ладошки, гадая, кто же скрыт в костюмах, а сами костюмы сшиты и подогнаны под новых владельцев.

Кстати, на создание одного костюма уходит от полугода до восьми месяцев. Сначала продюсеры проекта смотрят, какие варианты были в «Масках» из других стран, что-то заимствуют, а что-то придумывают свое, оригинальное. На этот раз уникальных костюма будет три – это Змея, Белый Орел и Крокодил — и они оказались самыми трудоемкими.

«От первого рисунка и до создания — это достаточно долгий и трудоемкий процесс. Но мне много присылают вариантов в соцсетях, что наши зрители хотят видеть. Что-то мы берем оттуда, так как бывают очень классные персонажи», — поделилась продюсер проекта «Маска», генеральный продюсер компании Weit Media Юлия Сумачева.

Она пришла в студию на онлайн-презентацию нового сезона, а вместе с ней представляли детище Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко ( это судьи второго сезона «Маски») и генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Маска, я тебя знаю!

Сначала создаются костюмы, а потом под них подбирают участников. Обычно это происходит так:

«Я вижу костюм и предполагаю, кому из артистов он подойдет. Говорю: «Здравствуйте, вы Робот. И ошибаюсь крайне редко», — делится Сумачева.

После первого выпуска «Маски» исполнители буквально встали в очередь, чтобы проявить себя на шоу. Создатели говорят, что желающих хватит на два сезона вперед.

Для участия во втором сезоне отобрали 14 участников. Их имена будут держаться в тайне до последнего, разгадать загадку предстоит звездному жюри.

«Среди участников есть народные артисты России. Их несколько. Есть олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Все вместе выпустили 126 музыкальных альбомов, а еще сыграли 108 ролей в кино и сериалах. Пятеро из участников прыгали с парашютом. Почти у всех есть водительские права, но не все ездят за рулем. Есть тот, для кого Филипп Киркоров — это цель. А другой считает Киркорова своим фанатом. Неизвестно, знает ли про это сам Филипп. У многих есть маленькие дети», — отметил Тимур Вайнштейн.

А судьи кто?

Четырех членов жюри мы уже знаем, они тоже были на презентации и с теплом вспоминали о первом сезоне.

Например, Филипп Киркоров признался, что дети до сих просят включить им «Маску». А самым ярым фанатом в его доме оказался Бедрос Киркоров, он не пропустил ни одного выпуска.

У Валерии, кстати, больше всего болела за героев ее мама. Кто-то даже предложил объединить бабушку и дедушку для просмотра второго сезона, но супруга Иосифа Пригожина тут же отказалась от предложения.

«Нельзя, у мамы нет антител. Пусть одна смотрит», — заключила артистка.

А вот семью Киркоровых никаким коронавирусом не напугать. Они собираются прийти полным составом в студию на первый премьерный выпуск шоу.

Кстати, король российской эстрады подготовился к шоу и сменил имидж. Он только вернулся из рабочей поездки и сразу же поспешил в студию красоты к своему мастеру, чтобы перекраситься в пепельный блонд. Только у виска осталась темная прядь волос, напоминающая о былом цвете.

Сменила имидж и Регина Тодоренко. Она готовится к весне и решила не мелочиться в этих вопросах. Знаменитая ведущая выбрала розовый оттенок и дополнила его громадной черной шляпой.

А еще шокировала собравшихся откровенным признанием. Оказывается, до брака с Владом Топаловым Регина побывала замужем. О первом супруге ей напомнил костюм Банана…

«Это было в Индии, я вышла замуж за банан. Существует традиция, которая позволяет снять неудачу с настоящего брака. И поэтому я вышла замуж за банан», — попыталась объяснить ситуацию Тодоренко.

Насколько эта примета работает — покажет время. В соцсетях семья Регины и Влада Топалова кажется крепкой, но периодически появляются слухи о проблемах в отношениях пары и возможном разводе.

Кстати, неясно, надо ли разводиться с неодушевленным мужем, когда выходишь за одушевленного?

Пятый неизвестный

На этот раз в шоу будут нововведения. Например, зрителям разрешат голосовать и спасти от вылета одного участника. А еще имя пятого члена жюри будут до последнего держать в секрете. Кто он — станет ясно только в день премьеры, 14 февраля.

Но он тоже побывал на презентации, правда в костюме, который не оставил никаких шансов догадаться о персоне. Зато известным членам жюри разрешили задать по одному вопросу, чтобы пролить свет истины.

«Вы женщина?» — поинтересовалась Тодоренко. «Нет», — ответила маска. «Вы певец?» — спросила Валерия. «Да», — ответила маска. «Вы брюнет?» — поинтересовался Киркоров. «Нет», — ответила маска. «Басков? » — тут же предположил король российской эстрады.

Но отвечать на этот вопрос маска не стала…..

Хотя дала короткую подсказку о себе:

«Моя фамилия начинается с другой буквы, чем у всех членов жюри. Имя тоже. Я не Андрей и не Малахов. Я ниже и младше Киркорова, но выше Родригеза. Если соединить первые буквы моего имени и фамилии, то получится то, что у миллионов людей по миру ассоциируется со столицей одного из государств. Я не умею танцевать, но все равно я звезда», — проговорила маска.

В итоге ситуация запуталась еще больше….

Как думаете, кого скрывала маска?

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