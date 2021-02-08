«Вы мужчина?»: секретный член жюри шоу «Маска» пришел в студию на презентацию второго выпуска

Гарика Мартиросяна на этот раз в шоу не будет.

Продюсеры шоу «Маска» намекнули, кто станет пятым членом жюри. На этот раз Гарика Мартиросяна не будет, его место займет кто-то другой.

Кто именно — пока держится в секрете. Филиппу Киркорову, Валерии, Тимуру Родригезу и Регине Тодоренко предстоит угадать, о ком идет речь. В первом выпуске шоу они распознают, кто составит им компанию.

Новый член жюри пока скрывается под маской, и, чтобы было над чем подумать, рассказал о себе несколько фактов.

«Моя фамилия начинается с другой буквы, чем у всех членов жюри. Имя тоже. Я не Андрей и не Малахов. Я ниже и младше Киркорова, но выше Родоригеза. Если соединить первые буквы моего имени и фамилии, то получится то, что у миллионов людей по миру ассоциируется со столицей одного из государств. Я не умею танцевать, но все равно я звезда», — проговорила маска.

Члены жюри стали теряться в догадках и получили возможность задать по одному вопросу человеку в маске.

«Вы женщина?» — поинтересовалась Тодоренко. «Нет», — ответила маска. «Вы певец?» — спросила Валерия. «Да», — ответила маска. «Вы брюнет?» — поинтересовался Киркоров. «Нет», — ответила маска. «Басков? » — тут же предположил король российской эстрады.

Но пока тайну смогли сохранить. Интригу раскроют только 14 февраля.

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