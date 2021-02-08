Полгода работы: продюсер шоу «Маска» рассказала о тонкостях создания костюмов

Продюсер проекта «Маска», генеральный продюсер компании Weit Media Юлия Сумачева рассказала о костюмах, в которых на этот раз будут участники популярного шоу.

Она отметила, что все костюмы были сложны в изготовлении, но особенно трудно дались Змея, Белый Орел и Крокодил. Их делали дольше всего. На создание костюма уходит от 6 до 8 месяцев.

«От первого рисунка и до создания — это достаточно долгий и трудоемкий процесс. Но мне много присылают вариантов в соцсетях, что наши зрители хотят видеть. Что-то мы берем оттуда, так как бывают очень классные персонажи», — говорит продюсер.

Прежде, чем артист выберет себе костюм, происходит долгое обсуждение. Если «стыковки» не случается, то участнику предлагают другой костюм.

«Перед тем, как начать делать костюмы, мы смотрим, что есть в других странах, и выбираем самые интересные. Но создаем и свои эксклюзивные. На этот раз у нас их три», — рассказала продюсер проекта, генеральный продюсер компании Weit Media Юлия Сумачева.

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