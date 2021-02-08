Олимпийский чемпион и экстремал: Тимур Вайнштейн заговорил об участниках шоу «Маска»

14 февраля в 20:10 на НТВ стартует второй сезон популярного шоу «Маска». На этот раз бороться за победу будут 14 персонажей: Белый Орел, Единорог, Заяц, Змея, Ананас, Банан, Неваляшка, Лама, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце и Черная Пантера.

Кто скрывается внутри — это большой секрет, как и имя пятого члена жюри. Судить творчество артистов будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко.

Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн признается, что держать в тайне имена участников очень сложно.

«Маска» вошла в топ-3 самых популярных шоу в 2020 году. Мы уступили новогоднему обращению Владимира Путина и Параду 9 Мая. В новогоднюю ночь с 22:30 до 00:00 мы шли на первом месте среди всех телеканалов. Новогодняя «Маска» будет и в этом году», — заверил Тимур Вайнштейн.

Участников будут сопровождать охранники, их будут возить в машинах с затемненными стеклами, а на площадках они будут ходить в огромных худи.

«Среди наших участников есть народные артисты России. Их несколько. Есть олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Все вместе выпустили 126 музыкальных альбомов, а еще сыграли 108 ролей в кино и сериалах. Пятеро из участников прыгали с парашютом. Почти у всех есть водительские права, но не все ездят за рулем. Есть тот, для кого Филипп Киркоров — это цель. А другой считает Киркорова своим фанат. Неизвестно, знает ли про это сам Филипп. У многих есть маленькие дети», — поделился Тимур.

Кстати, во втором шоу у зрителей появится возможность влиять на выбор жюри и спасти участника от вылета.

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