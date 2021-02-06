С трудом двигается: Владимир Антипин из ВИА «Добрые молодцы» борется с болезнью Паркинсона

Андрей Малахов узнал, как сейчас живет бас-гитарист. Оказалось, что он едва сводит концы с концами.

ВИА «Добрые молодцы» в свое время были одним из самых популярных коллективов в СССР. Гостями в студии «Привет, Андрей!» стали артисты из этой группы. Стало известно, как они живут теперь. Роман Власенко рассказал, как они создавали песни, как против руководителя Севы плелись заговоры. Однако он осознавал, что после смены руководителя группа развалится, что и случилось.

Артист также раскрыл прозвища коллег. Так Юрия Антонова называли клюв, а Алексей Глызина — сырок. Зашел разговор и еще об одном участнике коллектива Владимире Антипине.

«У него Паркинсон. Я недавно звонил ему, перед Новым годом. Говорит: «Рома, не мог бы ты лекарство поискать в Москве». Он еще молодой. Ему 75 лет, а мне 82 года», — пояснил Власенко.

Он был бас-гитаристом в коллективе. Примечательно, что Антипинко остался единственным из легендарного ВИА. «Из первого состава никого не осталось. Все умерли», — признался он.

Однако потеря близкиз не единственное испытание судьбы. Несколько лет назад ему поставили диагноз — болезнь Паркинсона. Помогает артисту в непростое время единственный родной человек — жена Наталья.

«Мы даже не подозревали, чем это кончится. Началось все в 2014 году. Никак не может привыкнуть к своему состоянию такому. Появляется не столько озлобленность, а обида на мир. Вот вы ходите все здоровые, а у меня не получается. Вылечить это нельзя», — рассказала женщина.

Состояние музыканта ухудшается. Он почти не выходит на улицу и передвигается только с опорой. Владимир принимает много лекарств. Лишь старые пластинки придают ему сил жить. Именно он подарил миру лирическую мелодию о девушке невероятной красоты: «Наташа, Наташа». Несмотря на боль и потери Антипинко продолжает заниматься музыкой.

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