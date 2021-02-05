Реальная помощь девушкам: стартует новое реалити-шоу «Клуб #4357»

Это социально-развлекательный проект о том, как преобразиться и справиться со своими психологическими проблемами.

6 февраля на канале «Музыка Первого» выйдет новое реалити-шоу «Клуб #4357». Это социально-развлекательный проект, призванный показать, что девушка может быть сильной, если ей вовремя прийти на помощь. Цифры 4357 в названии не случайны: ими набирается слово help («помощь») на клавиатуре мобильного телефона.

В студию шоу будут приходить девушки со сложными жизненными ситуациями и даже психологическими травмами. С этого момента они не будут решать свои проблему в одиночку — каждой героиней займется команда психологов и стилистов. Барышням подберут правильный макияж, сделают новую прическу, окажут моральную поддержку и профессиональную помощь.

«Большинство makeover-шоу строится на концепции внешнего преображения, а задача нашего проекта — помочь девушкам справиться с психологическими травмами», — говорит генеральный продюсер канала «Музыка Первого» Борис Хлуднев.

Ведущей проекта выступает Мария Палей.

Смотрите дебютный выпуск реалити-шоу «Клуб #4357» 6 февраля в 19:10 на «Музыке Первого».