«Якобы она беременна»: актер Сергей Волобуев ушел из семьи к молодой модели после 30 лет брака

Сергей Волобуев играет в театре и кино. В его копилке работы в фильме «Чтец» и сериале «Интерны». О личной жизни он рассказывает редко. Мужчина уже 30 лет живет в браке с Еленой, которая подарила ему дочку Ксению. Еще год назад они были счастливы, но недавно артист ушел из семьи. Как оказалось, он закрутил роман с моделью Елизаветой Сорочинской, ровесницей его дочери. Вот уже несколько месяцев актер не отвечает на звонки жены.

В итоге Сергею пришлось приехать на съемки передачи «На самом деле». Супруга вызвала его новую пассию на детектор лжи. Елена призналась, что шокирована случившимся.

«Он тайно собрал все вещи. Потом я узнала, что он ушел к юной модели. Якобы она беременна. Я не уверена, что есть эта беременность. Она просто его охомутала. Мы недавно продали квартиру в Москве. На счетах у нас 16 миллионов. Мы не успели купить новую квартиру. Эта девица звонила мне, запугивала. Она решила себе присвоить эти деньги 16 миллионов рублей, якобы для ее будущего ребенка», — высказалась женщина.

Позже в студию пришел сам Волобуев со своей любовницей. Девушка остриглась налысо. Она заверила, что жена актера на нее напала и выдрала ей волосы. Детектор лжи показал, что Елена на нее нападала, но девушка преувеличивает ущерб, который ей нанесли. А вот Сергей не стал скрывать, что действительно изменял жене. Более того, это не первый случай. Мужчина уверен, что Елизавета ждет от него ребенка. Однако она отказалась проходить тест в студии. Это насторожило экспертов. При этом модель настаивает, чтобы актер развелся с женой и сыграл с ней свадьбу.

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