Новый сезон «Голос. Дети»: что мы увидели на съемках слепых прослушиваний

С 12 февраля на Первом канале стартует новый, уже восьмой сезон вокального проекта «Голос. Дети». На этот раз в кресла наставников юного поколения сядут певцы Егор Крид и Баста, а также певица Светлана Лобода. Каждый из них должен отобрать в свою команду по 15 человек.

Наставникам предстоит сделать нелегкий выбор, учитывая, что юные вокалисты съехались со всех уголков из России, а также приехали ребята из Финляндии, Турции, Казахстана и других стран. Корреспондент Teleprogramma.pro побывала на съемках шоу на этапе слепых прослушиваний.

Егор Крид: «Меня приглашали на «Голос» на протяжении нескольких лет»

Егор Крид рассказал, что переговоры о его участии в шоу «Голос» в качестве наставника велись на протяжении нескольких лет. Но разные обстоятельства мешали этому случиться. И вот, наконец, пазл сложился. Егор признался, что рад делиться своим опытом с юными участниками, а с кем-то из них продолжит сотрудничество и дальше.

«Я возвращаюсь, чтобы помочь самым талантливым детям начать свой звездный путь и дать им безудержную силу не бояться и верить в то, что рожденный для сцены, обязательно ее покорит», — отметила Светлана Лобода. больше по теме Возвращение Лободы и появление Крида: объявлены наставники нового сезона шоу «Голос. Дети» На Первом канале начинается подготовка к старту восьмого сезона музыкального телепроекта. В ходе слепых прослушиваний наставники наберут команды по 15 юных исполнителей в каждой.

Баста рассказал, что участие в проекте «Голос. Дети» в кресле наставника – это всегда эмоциональное испытание. Он добавил, что находившиеся на его месте поймут, о чем он говорит. Но вместе с тем проекте «Голос. Дети» — это всегда заряд положительной энергетики и настоящая искренность.

Кто поможет детям справиться с волнением

Зритель в очередной раз увидит бессменного ведущего Дмитрия Нагиева и его соведущую Агату Муцениеце, а одной из тех, кто будет брать интервью у детей, стала девятилетняя Таисия Скоморохова. Кстати, девочка мечтает стать не журналистом, а певицей или актрисой.

В прошлом сезоне Таисия принимала участие как вокалистка и даже дошла до полуфинала в команде своей наставницы Полины Гагариной.

«С Полиной я продолжаю общаться. Под ее руководством уже участвовала в разных концертах», — призналась Таисия.

Теперь задача Таи – делиться опытом с конкурсантами, рассказывать, как лучше вести себя во время прослушиваний, раскрепощать детей, поднимать им настроение и самой получать заряд позитива.

Итак, мальчишки и девчонки, а также их родителя толпятся в коридорах студии, где снимаются слепые прослушивания. Большинство из них следит за выступлениями других участников на большом экране, другие распеваются, третьи следят за обстановкой.

У Мирона Проворова не садится батарейка

Ко мне подходит мальчик небольшого роста. Семилетний Мирон Проворов – родом из Рыбинска Ярославской области. На слепых прослушиваниях собирается исполнять песню «Батарейка» группы «Жуки». Музыкой занимается с трех лет. Кстати, Мирон был участником шоу «Лучше всех!», где ему посчастливилось спеть ту же самую композицию «Батарейка» и песню «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя.

Многие юные участники пришли на прослушивание с мощной группой поддержки. Например, десятилетняя Лиза Хенкина из Калуги появилась в коридоре в окружении многочисленных друзей.

«Алиса, вперед»

Нельзя было не заметить коллектив красивых женщин и мальчика в футболках с надписью «Алиса, вперед!» и плакатами «Круть!», «Чудо!», «Красота!» Это семилетняя Алиса Щербань пришла на конкурс вместе с друзьями семьи и своим педагогом. Ольга Старикова преподает вокальное мастерство в знаменитой группе «Непоседы».

«Алиса – очень трудоспособная, талантливая, мы работаем с ней уже два года. Как таковой цели попасть на «Голос» у нас нет, мы просто занимаемся вокалом и получаем от этого удовольствие. Развиваем творческую личность», — признается Ольга.

Участников группы поддержки восьмилетней Киры Серовой из Барнаула можно узнать по красным беретам. Сама девочка готовится предстать перед наставниками с песней «Лев и брадобрей».

В прошлом году Кира не дождалась своей очереди и теперь ее участие перенесли на этот год.

Матвей Ульев: «Педагог по музыке смотрит на меня с небес!»

А вот 12-летний Матвей Ульев пришел на конкурс вместе с мамой Ниной. Матвей – участник всероссийских и международных конкурсов

Родом он из маленького города Камешково Владимирской области. Занимается вокалом с четырех лет. В два года спел дворовым бабушкам песню группы «Любэ» «Комбат-батяня», после чего ему сказали «Будешь большим артистом». Юный певец снова обратится к творчеству коллектива, принесшему ему первый успех, пусть хоть и маленький. Он споет песню «Конь» группы «Любэ» и посвятит ее одному очень важному человеку.

Из-за коронавируса ушла из жизни преподаватель Матвея по вокалу, профессор Владимирского государственного университета Лариса Семина. Чтобы получать уроки музыки именно от нее, Матвей Ульев практически каждый день преодолевал сорок километров. Примерно столько занимает расстояние от Камешково до Владимира.

«Лариса Рудольфовна научила меня работать в любых условиях и с любым материалом, — признался Матвей. — Педагог всегда говорила мне: «Матвей, мы с тобой. Ты справишься!» Я верю, что сейчас она смотрим на нас с небес и очень надеемся, что поддерживает»

Teleprogramma.pro желает всем участникам шоу «Голос. Дети» удачи!

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