«Моя единственная кровь»: звезда мюзиклов Виктория Пьер-Мари нашла лже-родственницу

Виктория Пьер-Мари известна, как джазовая исполнительница. В 12 лет она потеряла родителей, которые были врачами. Отец женщины погиб в ДТП. А мама покончила с жизнью спустя месяц. Певица оказалась в детском доме, где и выросла. Это не помешало эффектной девушке стать певицей. Она участвовала в мюзикле «Чикаго», а также в «Упаковке», «Заветной мечте» и «Призраке ночи». Уже давно артистка ищет своих родных. Ее папа имел вторую семью на своей родине. Она знала, что у нее могут быть близкие в Камеруне. И на звезду вышла девушка по имени Матильда, которая заверила, что является ее племянницей.

По словам Виктории, она поверила девушке, так как ей показали архивное детское фото, на котором изображена певица. Однако она стала сомневаться в том, что Матильда ее родственница, когда нашла ее второй паспорт. Девушка заверяла, что ей 22 года, но по документам ей уже 25 лет. Сама новоявленная племянница артистки пояснила, что в документе ошибка. Ей прибавили возраст. Эксперты в студии узнали, что Пьер-Мари осыпает родственницу подарками и покупает ей платья, стоимостью по миллиону рублей.

«Это моя единственная кровь, которая нашлась. Она для меня как дочка», — пояснила звезда.

Но она отметила, что заподозрила девушку в колдовстве, так как стала находить у себя дома предметы, которые в Африке применяют для разных обрядов. Матильда стала отрицать, что пыталась колдовать. При этом детектор лжи показал, что этой темой она интересовалась и общалась с колдунами. Также выяснилось, что девушка меняла данные в паспорте намеренно. А детектив узнал, что она жила в общежитии и родилась не в Камеруне, а возле Мадагаскара, поэтому не может быть родственницей Пьер-Мари.

Певица тайно сделала ДНК-тест на родство, который тоже подтвердил, что девушка не племянница звезды. Оказалось, что она просто ее использовала, чтобы хорошо жить. Матильда призналась, что сожалеет. Она успела привязаться к артистке.

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