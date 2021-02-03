«Вчера я сорвалась»: Янина Студилина рассказала, как справляется со стрессом после «Танцев со звездами»

В начале января поклонники танцев вновь прильнули к экранам телевизоров, где стартовал новый сезон популярного шоу «Танцы со звездами». В этом году на паркете появились блогер Дава, актрисы Катерина Шпица и Екатерина Гусева, а также Янина Студилина. Ее напарником является профессиональный хореограф Денис Тагинцев. В своем Instagram актриса рассказала фанатам, как переживает стресс после съемок.

«А вы заедаете стресс? Вчера я сорвалась… С участием в проекте танцы со звездами я впервые практически полностью отказалась от хлеба, пасты и сладкого (исключение — сухофрукты), ем много белка и овощей. С собой всегда пакет с полезной едой», — написала Студилина.

Напомним, что уже в ближайшем выпуске, 7 февраля, проект покинут несколько пар участников.

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