Сталкивались со змеями и переносили жару: что осталось за кадром нового «Последнего героя»

С 6 февраля на канале ТВ-3 стартует новый сезон популярного реалити-шоу «Последний герой» под названием «Чемпионы против новичков». А это значит, что две команды снова будут бороться за выживание в африканских джунглях: есть червяков, строить шалаши из веток и участвовать в разных испытаниях на выносливость.

Но самая сложная задача, которая ставится перед участниками проекта, — это построить здоровые отношения внутри своих коллективов. Посмотрим, насколько им это удастся…Кстати, ведущей шоу снова стала актриса Яна Троянова.

Teleprogramma.pro побывала на презентации нового сезона проекта, попробовала африканские лакомства и пообщалась с создателями шоу и его бывшими участниками.

Кто участвует в проекте

По словам одного из представителей передачи, «Чемпионы» были отобраны в ходе зрительского голосования. В эту команду вошли певица Елена Перова, бывший десантник Сергей Одинцов, победитель шестого сезона, представитель ярославского правительства Владимир Матвеев, таролог Аида Мартиросян, победитель предпоследнего сезона, резидент Comedy Woman Надежда Ангарская и другие участники.

«Новички» же проходили кастинг. Всего заявки на участие в проекте подали около 8 000 человек. А до второго этапа — собеседования — были допущены свыше 1 000 из них. Восемь человек стали участниками программы.

За главный приз в этой команде сразятся рэпер, экс-участник «Дома-2» Данил Апос, 33-летний тракторист и многодетный отец Роман Никкель, «Мисс Россия-2013» Эльмира Абдразакова, 29-летний спортсмен Дмитрий Петайкин, финалистка конкурса «Мисс Россия-2015» Александра Маслакова и т.д.

Обращаем особое внимание, что в проекте участвуют сразу две участницы самого престижного конкурса красоты в стране. Видимо, это не случайное совпадение…

«Причем одна из них блондинка, а другая – брюнетка. Никакой мысли о внутренней дуэли не закладывается, но самое главное – чтобы был интересный типаж. Когда формируется состав команд, нет никаких особых параметров для отбора, — рассказывает один из представителей реалити-шоу. — Просто кастинг проекта выбирает разных людей, чтобы они могли представлять свои позиции. Ищут интересные типажи. Важно, чтобы человек был ярким, открытым, умел интересно рассказывать о себе, чтобы у него была сильная мотивация, необычная жизненная ситуация. Предпочтение отдается «живым», открытым людям, который смогут влюбить в себя зрителя. Здесь важно, чтобы аудитория могла ассоциировать себя с ними. Драматургия строится на том, чтобы зритель видел, как похожий на него человек сможет раскрыться в экстремальной ситуации».

Ведущий Виктор Абрамян: «Девушки на реалити-шоу чувствуют себя увереннее»

Ведущий «Авторадио» Виктор Абрамян недавно вернулся из Занзибара, где проходят съемки шоу.

«Мы находились там неделю – с 25 по 31 января. В этот период проект подошел к своему экватору, — рассказывает Виктор. — За это время провели пять прямых эфиров утреннего шоу «Поехали» и побывали на нескольких мероприятиях «Последнего героя», например, на событии, посвященном объединению племен».

По словам Виктора, ведущие, конечно, жили в гостиницах. А вот участники сами строят себе жилье неподалеку от берега Индийского океана. Чаще всего это навес, который может защитить от дождя, но только в том случае, если на джунгли не обрушится тропический ливень. Как правило, такой шалаш собран из веток и листьев, это очень шаткая конструкция, которую неоднократно приходилось восстанавливать.

«Африка поразила меня своей живостью. И я понял значение фразы: «Когда оживают джунгли». Вокруг тебя кусты – в которых все кричит, шевелится и может вылезти, кто угодно», — говорит ведущий.

Виктор Абрамян поясняет, что обезьянам и крысам вокруг уже никто не удивляется. Так, ему известно о 12 пойманных на проекте крысах.

Также в Африке часто встречаются небольшие гекконы и змеи. К счастью, Виктору повезло увидеть только мертвую змею, сбитую автомобилем.

«А вот при встрече с черной мамбой шансов спастись крайне мало. Об этом знают и сами участники», — говорит Виктор.

Испытания, которые проходили участники проекта, — абсолютно разные. По словам Виктора Абрамяна, больше всего эмоций вызывают у участников не те испытания, где учитываются факторы «быстрее, выше, сильнее», а те соревнования, где нужны координация, сосредоточенность и умение работать в команде.

Учитывая, что днем температура воздуха составляет 35 градусов жары, любые физические нагрузки кажутся еще тяжелее.

Виктор признается, что нередко девушки чувствуют себя намного увереннее, чем парни и легче переносят все трудности.

По словам ведущего, этот проект отличается от других тем, что на нем практически нет конфликтов, и участники относятся очень доброжелательно друг к другу. И когда приходит время расставаться с кем-то из коллег, им приходится нелегко…

Честно говоря, учитывая экстремальность ситуации и разность темпераментов собравшихся на острове, в такую идиллию верится с трудом. Мы попросили бывших участников проекта поделиться впечатлениями о нем.

Бывшие участники Ирина Безрукова и Татьяна Ларина: «Адреналин и стресс здесь решают все»

Актриса Ирина Безрукова, участница сезона «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», провела на острове 15 дней в самых первобытных условиях. По ее словам, вопреки слухам, что на самом деле участников заселяют в богатый отель, а они только играют свои роли, все было по-настоящему.

«Тебя выгружают на остров с небольшим рюкзаком. Садится солнце. И первый рассвет ты уже учишься встречать с оператором. Только открываете глаз, как на вас уже смотрит камера», — вспоминает Ирина.

На реалити-шоу Ирина подружилась с экстрасенсом Татьяной Лариной, с которой до сих пор поддерживает теплые отношения.

«Благодаря проекту я поняла, что людям ни в коем случае нельзя навязывать свое мнение и видение ситуации, не стоит говорить им правду в лицо», — признается Татьяна.

Ирина Безрукова же рассказала о том, что узнала о себе много нового, в частности, что может стрелять из двухметровой рогатки. Тогда, во время одного из испытаний, на кону были снасти для рыбалки, а команда нуждалась в еде.

«Помню, что самые сильные участники сидели на скамейке запасных. А мы делали такие вещи, на которые теоретически не были способны», — говорит Ирина.

По словам Татьяны Лариной, адреналин и стресс решают здесь все. Это скрытые резервы организма, которые появляются в условиях джунглей.

Незабываемый морской пейзаж. Фото: канал ТВ-3

— В проект действительно попадают только самые сильные люди?

— Ну что вы. Мы помним, как мужчины воровали еду, а женщины шарили по карманам. Это то, что люди делают, надевая свою настоящую личину.

Посмотрим, какие качества в большей степени проявятся у участников нынешнего сезона…

Смотрите новые выпуски реалити-шоу «Последний герой» с 6 февраля, каждую субботу на ТВ-3

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