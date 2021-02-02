Ольга Бузова и Ксения Бородина поспорили на тему мужской неверности

Не так давно поющая телеведущая удивила поклонников своим расставанием с блогером Давой.

Почему мужчины изменяют своим возлюбленным? Эта важная тема будет поднята утром, 3 февраля, на канале ТНТ в шоу «Бородина против Бузовой». В этот раз две телеведущие заняли одну позицию и выступили единым фронтом против приглашенных экспертов.

Чтобы понять, откуда растут ноги мужской неверности, в студию были приглашены психологи Александр Рапопорт и Константин Саркисян, актриса Виктория Тарасова и американский журналист Майкл Бом, который представит западный взгляд на измены. У ведущих и гостей получился яркий спор, в котором ни одна сторона так и не сдала позиции.

Для более широкого обсуждения на программу пригласили бывших участников телепроекта «Дом-2». Таким образом, зрители дополнительно узнают, почему Алина Галимова простила неверность Никите Рудакову, что значит «эмоциональная» измена по версии Александра Задойнова, и почему Милена Безбородова скрывает свои новые отношения с Сергеем Захарьяшем.

Сморите новый выпуск шоу «Бородина против Бузовой» 3 февраля в 10 часов утра на канале ТНТ.

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