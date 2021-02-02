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«Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!»: истории новых героев «Модного приговора»

Рассказываем о выпусках, которые выйдут в эфире Первого канала с 1 по 5 февраля.

«Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!»: истории новых героев «Модного приговора»
Герои «Модного приговора». Фото: Первый канал

«Она одевается так, будто у нее каждый день Хеллоуин»

Героиня выпуска – Татьяна. Фото
Героиня выпуска – Татьяна. Фото: Первый канал

В понедельник в «Модном приговоре» две подруги. Раиса хочет помочь Татьяне, которая одевается так, будто у нее каждый день Хэллоуин. «Я просто устала слышать смешки за спиной подруги — над ней смеются не только в социальных сетях, но и в реальной жизни», — жалуется Раиса.

Страдает дочь Татьяны Анфиса: одноклассники не упускают случая посмеяться над ее мамой. Раиса просит помощи у модного суда, ведь ее советы подруга не слушает. А вот Татьяна уверена, что выглядит стильно. Она любит эпатаж и свой образ придумала сама. Кроме того, Татьяна похудела на 30 килограммов, ведет марафон для похудения, и это еще одно доказательство того, что она невероятная женщина. Смогут ли стилисты убедить Татьяну отказаться от своего экстравагантного образа?

«Дочь выгнала моего мужчину»

Героиня выпуска – Наталья. Фото
Героиня выпуска – Наталья. Фото: Первый канал

Вторник. Карина Юркова обеспокоена тем, что ее мама Наталья слишком много времени уделяет ее жизни, пытается контролировать каждый шаг. Дочь устала от чрезмерной опеки, постоянного давления и хочет, чтобы мама отпустила ее и занялась собой.

Наталья же считает, что дочь сама создала такую ситуацию, потому что всегда ревновала ее и однажды даже выгнала мужчину, с которым у Натальи были отношения десять лет.

«Ради Светы я отшиваю всех молодых девушек»

Героиня выпуска – Светлана. Фото
Героиня выпуска – Светлана. Фото: Первый канал

Среда. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, Александр и Светлана любят друг друга. Но внешний вид Светланы не соответствует ее молодому внутреннему миру. Александр негодует: «Ради Светы я отшиваю всех молодых девушек, которые обращают на меня внимание, пусть и она тоже для меня постарается!»

«Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!»

Героиня выпуска – Яна. Фото: Первый канал
Героиня выпуска – Яна. Фото: Первый канал

Четверг. «Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!» — с недовольством заявляет Муслим. Слежка, скандалы и подозрения в их доме — привычное дело.  «Я устал, и это мягко сказано». По его словам, раньше супруга была яркой и привлекательной, но теперь весь ее гардероб свелся к черным лосинам и толстовкам.

«Своей ревностью она может разрушить брак, а такого мужчину упускать нельзя», — соглашается с видимой проблемой и мама героини. Все свободное время Яна посвящает не уходу за собой, а детективным расследованиям. Она уверена — все мужчины полигамны, и чтобы сохранить брак, она нередко прибегает к видеослежкам, разборкам с конкурентками и контролю за мужем. «За первым мужем не уследила, но этого не отпущу!» Александр Васильев рассказал о том, какое место занимает ревность в современном мире, отметив, что это чувство не чуждо даже звездам Голливуда.

Семейный психотерапевт Наталья Романовская провела в студии психологический эксперимент, продемонстрировавший то, что беспочвенные обвинения Яны отдаляют ее от супруга. В финале программы Яна дала обещание, что забудет о ревности и перестанет следить за мужем.

«Ей давно пора найти достойного мужчину!»

Героиня выпуска – Наталья. Фото: Первый канал
Героиня выпуска – Наталья. Фото: Первый канал

Пятница. Ксения Максимова беспокоится о своей подруге Наталье Витковой. Она считает, что ей давно пора найти достойного мужчину, а не растрачивать себя на молодых и женатых любовников. Ксении не нравится, что ее подруга выглядит вульгарно, наряжается совсем не по своему возрасту.

Наталья же не согласна с претензиями подруги. Она пережила трудный разрыв, после которого вера в любовь исчерпалась, она закрылась от серьезных отношений. Наталью все устраивает, а себя она считает яркой и сексуальной.

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