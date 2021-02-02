«Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!»: истории новых героев «Модного приговора»

«Она одевается так, будто у нее каждый день Хеллоуин»

В понедельник в «Модном приговоре» две подруги. Раиса хочет помочь Татьяне, которая одевается так, будто у нее каждый день Хэллоуин. «Я просто устала слышать смешки за спиной подруги — над ней смеются не только в социальных сетях, но и в реальной жизни», — жалуется Раиса.

Страдает дочь Татьяны Анфиса: одноклассники не упускают случая посмеяться над ее мамой. Раиса просит помощи у модного суда, ведь ее советы подруга не слушает. А вот Татьяна уверена, что выглядит стильно. Она любит эпатаж и свой образ придумала сама. Кроме того, Татьяна похудела на 30 килограммов, ведет марафон для похудения, и это еще одно доказательство того, что она невероятная женщина. Смогут ли стилисты убедить Татьяну отказаться от своего экстравагантного образа?

«Дочь выгнала моего мужчину»

Вторник. Карина Юркова обеспокоена тем, что ее мама Наталья слишком много времени уделяет ее жизни, пытается контролировать каждый шаг. Дочь устала от чрезмерной опеки, постоянного давления и хочет, чтобы мама отпустила ее и занялась собой.

Наталья же считает, что дочь сама создала такую ситуацию, потому что всегда ревновала ее и однажды даже выгнала мужчину, с которым у Натальи были отношения десять лет.

«Ради Светы я отшиваю всех молодых девушек»

Среда. Несмотря на 36-летнюю разницу в возрасте, Александр и Светлана любят друг друга. Но внешний вид Светланы не соответствует ее молодому внутреннему миру. Александр негодует: «Ради Светы я отшиваю всех молодых девушек, которые обращают на меня внимание, пусть и она тоже для меня постарается!»

«Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!»

Четверг. «Самооценка низкая у нее, а мозги взрывают мне!» — с недовольством заявляет Муслим. Слежка, скандалы и подозрения в их доме — привычное дело. «Я устал, и это мягко сказано». По его словам, раньше супруга была яркой и привлекательной, но теперь весь ее гардероб свелся к черным лосинам и толстовкам.

«Своей ревностью она может разрушить брак, а такого мужчину упускать нельзя», — соглашается с видимой проблемой и мама героини. Все свободное время Яна посвящает не уходу за собой, а детективным расследованиям. Она уверена — все мужчины полигамны, и чтобы сохранить брак, она нередко прибегает к видеослежкам, разборкам с конкурентками и контролю за мужем. «За первым мужем не уследила, но этого не отпущу!» Александр Васильев рассказал о том, какое место занимает ревность в современном мире, отметив, что это чувство не чуждо даже звездам Голливуда.

Семейный психотерапевт Наталья Романовская провела в студии психологический эксперимент, продемонстрировавший то, что беспочвенные обвинения Яны отдаляют ее от супруга. В финале программы Яна дала обещание, что забудет о ревности и перестанет следить за мужем.

«Ей давно пора найти достойного мужчину!»

Пятница. Ксения Максимова беспокоится о своей подруге Наталье Витковой. Она считает, что ей давно пора найти достойного мужчину, а не растрачивать себя на молодых и женатых любовников. Ксении не нравится, что ее подруга выглядит вульгарно, наряжается совсем не по своему возрасту.

Наталья же не согласна с претензиями подруги. Она пережила трудный разрыв, после которого вера в любовь исчерпалась, она закрылась от серьезных отношений. Наталью все устраивает, а себя она считает яркой и сексуальной.

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