Пантеры, Ананас и Белый орел: что известно о новом сезоне шоу «Маска»

14 февраля на канале НТВ стартует второй сезон знаменитого шоу «Маска». На этот раз за главный приз будут бороться очень экстравагантные персонажи: Белый орел, Единорог, Заяц, Змея, Ананас, Банан, Неваляшка, Лама, Пингвин, Розовая пантера, Солнце и Черная пантера. Всего зрители познакомятся с 14 героями.

Под масками животных, фруктов, птиц и небесных светил снова скрываются знаменитости из разных областей, которые исполнят разные вокальные номера измененным голосом. И задача зрителей – догадаться, кто же перевоплотился в необычного героя. Небольшая подсказка: на общем счету участников 26 музыкальных альбомов и 108 ролей в кино и сериалах, а их голосами говорят 16 персонажей кино и мультфильмов.

Все имена участников держатся в строгой секретности. В состав жюри снова войдут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко. А вот имя пятого участника пока не называется.

Какие еще сюрпризы готовит второй сезон шоу «Маска»? На вопросы Teleprogramma.pro отвечает продюсер проекта, генеральный продюсер компании Weit Media Юлия Сумачева.

«В создание костюмов вовлечено больше 100 специалистов»

— Премьера второго сезона «Маски» намечена на 14 февраля. Дату специально подготовили под День влюбленных?

— Дата была объявлена еще в прошлом году, сразу после финала. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн озвучил ее в прямом эфире программы «Звезды сошлись». С поправкой, «если все будет хорошо». Как видите, все осталось без изменений.

— Появятся ли в новом сезоне какие-то новые правила?

— Прежде всего, у нас увеличилось количество участников до 14 человек. С этим и будут связаны определенные новшества в проекте. Не буду раскрывать все детали. Структура шоу сохранится.

— По какому принципу вообще выбираются герои?

— Как и в первом сезоне, мы отбираем по вокальным данным. Если скажу больше, неинтересно будет смотреть.

— Расскажите, пожалуйста, где шьются костюмы для участников?

— В создание костюмов вовлечено порядка 100 специалистов. Это и дизайнеры, и художники, и портные. Абсолютно разные люди принимают участие в создании, не побоюсь этого слова, шедевров. Сам процесс предполагает большое количество ручной работы.

— В новогоднем выпуске участвовали герои в необычных костюмах, например, Селедки под шубой. Этих персонажей мы увидим в новых выпусках, или же они были сняты только для Нового года?

— Наши новогодние маски были созданы специально для праздничного выпуска. Конечно, с этими яркими героями хочется сделать и придумать еще что-то интересное. Посмотрим…

— Существует версия, что пятым членом жюри станет Анатолий Цой или Лариса Долина. Как вы это прокомментируете?

— В данном случае может быть миллион предположений. Поэтому давайте еще ваши версии (улыбается). До эфира время еще есть, мы ждем!

— Какие самые необычные зрительские отзывы вам запомнились на съемках первого сезона?

— Пожалуй, самый интересный из таких комментариев – предположение, что я скрываюсь под одной из масок. Это было очень забавно.

«Слон чуть не свалился со сцены»

— Какие курьезные, нештатные ситуации вам запомнились на съемках первого сезона?

— Что-то периодически происходило. С одной стороны, это курьезные случаи. Но я очень волновалась, когда, например, наш Слон во время выступления оступился и свалился со сцены. Спасибо нашим зрителям, которые сразу же подхватили Алексея Глызина. Хамелеон почти ничего не видел в своей маске, ему было сложно передвигаться по сцене.

Или случай, больше похожий на анекдот. Снимаем финал. Один номер, второй, третий. Все практически в режиме прямого эфира. И тут у нас с бэкстейджа пропадает огромный шар-сфера для номера Оленя Cosmic Girl. Сфера большая, в ней должен стоять и играть музыкант. Без этого художественного решения — никак.

Начинаем искать, понимаем, что выбросить такой реквизит невозможно, он достаточно тяжелый, большой. Но вот наша уборщица Рая смогла. Хрупкая женщина вынесла сферу прямо перед съемкой. Процесс поисков заслуживает отдельной истории. Но номер мы отсняли, а реквизит нашли (улыбается).

— А как герои питались в таких костюмах?

— Наши участники обедали в своих гримерках. А костюмы надевали только перед выходом на сцену. Все остальное время на площадке они перемещались в специальных оверсайз толстовках и зеркальных масках, соблюдая условия строжайшей секретности проекта.

Напомним, первый сезон шоу «Маска» вышел весной прошлого года. Всего в нем участвовало девять персонажей: Волк, Олень, Попугай, Робот, Панда и другие. Интересно, что под маской Панды прятался певец Влад Топалов, чья жена Регина Тодоренко вошла в состав жюри. И все это время артисту удавалось скрывать от Регины свое участие в проекте. Хотя Регина, наверняка, чувствовала подвох. А победителем первого сезона стал певец Анатолий Цой, скрывавшийся под маской Льва.

Смотрите новый сезон шоу «Маска» на канале НТВ с 14 февраля!

Смотрите также: