«Так хорошо в деревне»: Эдита Пьеха показала свой двухэтажный дом под Санкт-Петербургом

Артистка рассказала, что уже не поет. Она мечтает подольше пожить ради детей и внуков.

Эдита Пьеха в минувшем году отметила 83-летие. В свое время певица, родившаяся во Франции, после песни «Стань таким, как я хочу» проснулась знаменитой. Ее любили миллионы людей, женщины ей подражали, копируя прически. Но были и те, кто писал на нее кляузы. Она приехала учиться в Россию, где в итоге и прославилась, как артистка. В последние годы женщина редко выходит в свет. Для передачи «Привет, Андрей!» она пустила в свой загородный дом журналистов.

Уже длительное время Эдита Станиславовна живет в деревушке Северная Самарка под Петербургом, в 30 километрах от шумного города. В небольшом доме у нее тепло и уютно.

«Ходит где-то самый умный, самый сильный, самый лучший человек на свете. Нет, я не пою. Только слушать могу. Сама напелась. Вообще, в 60-е годы люди мало видели. Обделенные были. Я не умела танцевать, но я как-то двигалась, выходя на сцену всегда зажигала. Я не развратная была артистка. Я заводная была. И публика вместе со мной радовалась», — стала рассказывать звезда.

Она вспомнила и про то, как некоторые люди воспринимали ее слишком дерзкой на сцене.

«Была даже такая фраза: эту кабацкую певичку выстирать по самое декольте. Это про меня, хотя я никогда не показывала декольте», — отметила Пьеха.

В своем загородном доме она любит слушать пение птиц. Артистка также не перестает мечтать о том, что для нее важно.

«Здоровье, здоровье. Еще пожить для себя, для своих детей, внуков. Так хорошо в деревне. Сама себе хозяйка. Хочу с собаками гуляю, хочу пойду в лес ягоды и грибы собирать», — поделилась она.

Певица пожелала зрителям оптимизма и веры в себя. Женщина попросила верить во что-то светлое, не терять положительный настрой. В студии передачи был заслуженный деятель искусств России Николай Тамразов. Гость вспомнил, как его уволили, так как девушки из коллектива, которым он руководил, вышли на сцену в сапожках, подражая Пьехе. Три года мужчина был без работы после этого инцидента.

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