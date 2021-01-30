Не устроил гонорар: Константина Хабенского дважды звали вести «Дом-2»

Каждый раз предложение заставало его в туалете.

Константин Хабенский поделился, что мог быть ведущим знаменитого реалити-шоу «Дом-2». Его звали на данную роль два раза. Однажды стать вторым ведущим, а в другой раз заменить Ксению Собчак.

О предложениях Константин Хабенский рассказал в беседе с Иваном Ургантом. Судя по всему, актера не устроил гонорар, который ему предложили за работу. Оба раза предложения поступали от Валерия Комиссарова.

«Что поразительно, а это были звонки в год разницей, оба раза он застал меня в одном месте. Я оказывался в туалете», — делится актер.

Каждый раз когда озвучивалась сумма, актер мысленно тратил ее и спокойно отказывался.

Причем в первый раз на распределение суммы гонорара ушло 20 минут, а во второй раз Константин Хабенский успел за пять минут.

«Потом свободно и легко ждал, когда мне перезвонят, и я скажу: „А знаете, нет“», — заявил Хабенский.

Реалити-шоу «Дом-2» закрыли после 17 летней истории. Ведущими шоу были Ольга Бузова, Ксения Бородина, Алена Водонаева, Влад Кадони и другие, сообщает Пятый канал.

В 2020 году шоу было прекращено. Создатель Валерий Комисаров надеется, что ТНТ отдаст ему права на шоу. Он признался, что много лет наблюдает за реалити и с сожалением заключает, что программа ушла от первоначальной задумки. Шоу перестало быть «реальным», пишет сайт OA.

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