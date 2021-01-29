Юлия Ахмедова вернется в шоу Stand Up в роли ведущей

Выпуск под ее началом смотрите в последний вечер января.

В воскресенье, 31 января, зрителей канала ТНТ ждет старт нового популярного шоу Stand Up. И сразу приятная новость: на проект вернулась одна из его создательниц Юлия Ахмедова — она стала ведущей первого выпуска. Девушка представит на сцене как начинающих стендап-комиков, так и признанных мэтров жанра.

Ходили слухи, что артистка навсегда покинула Stand Up, но у Юлии был лишь некоторый творческий отпуск, необходимый, чтобы выпустить собственное шоу «Нам надо серьезно поговорить» и записать большой сольный концерт «Нет харассменту».

Хэдлайнером первого выпуска 2021 года станет Алексей Щербаков, который снова расскажет о своем отцовстве. Его предприимчивый сын разработал отличную схему заработка с помощью зубной феи и уже задает папе неудобные вопросы.

Зрители увидят и множество новых лиц, которые только пытаются покорить сцену ТНТ. Очень дальний родственник Владимира Винокура Артем, объяснит, почему провинциалы так ненавидят Москву. Татарский комик Артур Шамгунов откроет тайну о деньгах, которые русские платили его предкам в течение 300 лет. А Егор Кукса поделится, какие плюсы он нашел в пандемии.

И, наконец, двойник Макса Покровского из группы «Ногу свело!», комик Никита Дубровский, доходчиво объяснит, как можно влюбить в себя девушку при помощи песни «Харамамбуру».

Не пропустите первый выпуск шоу Stand Up 31 января в 22:00 на канале ТНТ.

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