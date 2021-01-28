Звезда фильма «Ландыш серебристый» Олег Карин четыре года воспитывал чужого ребенка

Олег Карин родом из молдавского города Бельцы. Мужчина с притягательной внешностью построил карьеру в кино и снялся в десятках кинокартин. Многие его знают по сериалам «Высший пилотаж», «Гибель империи» и фильму «Ландыш серебристый». О личной жизни артист не любит говорить. В театральных кругах недавно заговорили, что он стал отцом в 47 лет. Его возлюбленная Виктория Ахамдулина, которая младше на 17 лет, родила дочку Алисию.

Минувшие четыре года девушка ждала, когда Олег позовет ее замуж. Однако актер не спешил идти в ЗАГС. А месяц назад он ушел от возлюбленной к 26-летней состоятельной модели Анастасии Симоненко. В студии передачи «На самом деле» разгорелась настоящая любовная драма. Виктория вызвала артиста на детектор лжи. Она не понимает, как мужчина может оставить ее с ребенком.

По словам Ахмадулиной, ей даже пришлось заключить фиктивный брак с другим мужчиной, чтобы у ребенка был фактический отец. Но с ним она развелась, когда Олег пообещал на ней жениться.

Анастасия пришла в студию и заявила, что актер теперь ее мужчина.

«Мы познакомились в августе, а в декабре он переехал ко мне», — призналась брюнетка. «Ребенок не от Олега. Она не похожа на него. Она нагуляла ребенка», — заявила Анастасия.

Проверка на полиграфе показала, что молодая любовница использует актера в корыстных целях. Она намерена за счет связей Олега реализовать свой творческий потенциал. Также выяснилось, что и Виктория тоже лгала. Она любит актера, но при этом ребенка родила не от него. ДНК-тест показал, что девочка не является дочкой Карина. Эксперты отметили, что именно по наводке любовницы артист сделал ДНК-тест на отцовство.

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