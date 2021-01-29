Дерзкие и смешные: яркие и запоминающиеся участники 11-го сезона шоу «Comedy Баттл»

Представляем тех, кто готов вступить в схватку за пять миллионов рублей с ветеранами комедийного проекта.

Новые выпуски шоу «Comedy Баттл» уже выходят в эфир ТНТ. Сложно поверить, но это 11-й по счету сезон проекта, подарившего стране кучу крутых звезд комедии. Главный приз — 5 миллионов рублей. Участники — такие же смешные, харизматичные и остроумные, как и раньше.

Что же изменилось? В новом сезоне шоу за победу борются опытные юмористы (дуэт «Мы» (Краснодар), дуэт «Блютучус» (Брянск, Десногорск) и авторы хита «Лидия» группа «Электрослабость» (Санкт-Петербург), но серьезную конкуренцию им составляют новички, которых никак нельзя сбрасывать со счетов (и сцены). Самые яркие — в обзоре Teleprogramma.pro.

Трио «Рэспект», Самара

Эксцентричные и парадоксальные наследники юмора классиков Иванов/Смирнов/Соболев каждое выступление начинают с бешеного заряда энергии и воплей «Всем респект! Респект! Респект» со сцены. Парни разыгрывают миниатюры, не стесняясь этических ограничений и испорченных отношений: стебут солиста The Hatters Юрия Музыченко, легенду скетчкома «Осторожно, модерн!» Сергея Роста, моряков и толстяков, даже детдомовцам достанется на орехи. Смелость и дерзость этой троицы запросто может сбить с ног даже опытных конкурентов.

Макс Романов, Санкт-Петербург

Этого парня тоже не стоит недооценивать. Мало того, что он однофамилец одного видного и бывшего участника шоу Stand UP. Максим еще на питерской стендап-сцене выступает уже не первый год. Он занимался КВН, а еще боксом, карате и легкой атлетикой. Участник (и организатор) открытых микрофонов решил легализоваться в мире юмора и выбрал для этого самую авторитетную площадку — ведь победа в «Comedy Баттл» фактически гарантирует каждому комику успешную карьеру (и это помимо пяти миллионов рублей).

Лиза Крутиш, Москва

Лиза училась в Лос-Анджелесе, снималась в российских сериалах и рекламе. Она носит разные парики, определяющие настроение: «с розовыми волосами я бесстрашная, с длинными — самая настоящая леди, черное каре и красная помада на губах — вот какая-то бизнесвумен, а с короткой стрижкой под мальчика можно в принципе и сигаретку в руке подержать».

Девушка делает это с шести лет, у нее — тотальная алопеция (волосы отсутствуют на всем теле). Но это вовсе не повод ходить с грустным лицом и дожидаться жалости. Лиза намерена покорить «Comedy Баттл» бескомпромиссными шутками и обжигающей самоиронией.

Дуэт «Гуляев и Емельянов», Санкт-Петербург

Профессиональный нейрохирург и комик из развалившегося дуэта решили объединить силы, чтобы безошибочно и хирургически выверенно трепанировать зрительский мозг и поместить в нужные очаги ударную дозу юмора. Терапия коснется беспощадных и долгоиграющих российских сериалов, офиса Netflix, пристрастий пенсионеров и финалистов Высшей лиги КВН, таланта русских актеров и пошлых острот про тещу. Динамичный поток шуток и точные наблюдения за действительностью — главные коньки этого перспективного тандема.

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