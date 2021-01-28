Банан, павлин и белый орел: продюсер рассказала о костюмах новых героев шоу «Маска»

А вот кто будет скрываться под этими сценическими образами — пока загадка.

До начала второго сезона полюбившегося шоу «Маска» осталось всего несколько недель. Поклонники гадают, каких «героев» они увидят на сцене на этот раз. Олень уже был, попугай тоже, и даже туча с роботом исполняли популярные композиции. Что придумают продюсеры на этот раз?

Завесу тайны приоткрыла продюсер проекта Юлия Сумачева. Она показала новые костюмы, в которые предстоит облачиться участникам «Маски».

«Будет банан. Это маска из американской версии шоу, мне очень понравился образ, он сразу вызывает улыбку и положительные эмоции. Я считаю, что это просто уникальный образ, с которым можно придумывать самые разные номера, и задумки уже есть. К тому же это самый легкий из всех костюмов», — отметила Юлия в беседе с NEWS.ru.

Весит он 13 килограммов и это, по словам Сумачевой, очень мало. Остальные гораздо тяжелее.

В новом сезоне за победу будут бороться 14 участников. На выбор им предлагается 30 различных костюмов, но, почему-то никто не захотел быть джокером и павлином. Зато на сцену выйдет белый орел.

«Изначально была идея сделать костюм птицы. Стали придумывать, как же прикреплять перья. В итоге они будут держаться на оводе колеса. Уже в процессе создания поняли, что это будет орел, точнее белый орел, — заключила Юлия.

Второй сезон популярного музыкального шоу стартует 14 февраля 2021 года. В состав звездного жюри вошли: певица Валерия, Регина Тодоренко, Филипп Киркоров и Тимур Родригез. Будет еще пятый судья, но его имя пока держат в секрете.

Ранее телеканал НТВ рассекретил героев, которые будут принимать участие во втором сезоне шоу «Маска». В список попали 14 персонажей, сообщает ФАН.

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