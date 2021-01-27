«Какие накачанные ноги!»: Орбакайте в корсете со стразами и меховым шлейфом удивила Тодоренко

Певица призналась, что комментарии судей из популярного шоу ее насмешили и даже на сравнение с мужчиной она не обиделась.

Кристина Орбакайте уже месяц находится в США. Певица отдыхает в Майами с семьей. Она недавно отметила день рождения мужа Михаила Земфова, устроив застолье. Также певица развеялась на Багамах в компании Филиппа Киркорова. А перед отъездом из Москвы артистка успела поучаствовать в шоу «Маска» на НТВ. Ей досталась роль кошки. В роскошном костюме артистку никто не смог узнать, даже Филипп Бедросович.

На сцене Кристина появилась в корсете со стразами и бахромой, а также лосинах. Наряд дополнял роскошный меховой шлейф и туфли, которые плавно переходили в лосины. Благодаря маске из поролона судьи были в замешательстве. И даже услышав голос артистки, они были в недоумении.

«Ой, ой, ой! Какие накачанные ноги! Не в обиду кошке, но у меня есть подозрения, что за этим костюмом, за этой маской скрывается очень спортивный, крепкий мужчина с накачанными ногами», — изумилась Регина Тодоренко. «Я тоже хотела сказать, что у кошки толстые ножки», — раздался голос с другого кресла. «Регина, это женские ноги!» — заверила Лариса Долина. «Это мужик», — заявил Филипп Киркоров.

Жюри выдвинули разные версии о том, кто прячется за маской. Тимур Родригес даже предположил, что это Максим Галкин, а Регина Тодоренко посчитала, что это может быть Елизавета Боярская. Теперь, спустя время, Кристина поделилась фото с шоу и призналась, что ни на кого не держит обиду.

«Я очень рада, что моя кошка из „Новогодней Маски“ на НТВ не оставила равнодушных! Обсуждения жюри моей фигуры, вообще, уморительны. И то, что это поет мужик — очень смешно. Теперь этот эпизод всегда поднимает мне настроение!» — отметила она.

К слову, поклонники признались, что выступление Орбакайте было одним из самых ярких на проекте.

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