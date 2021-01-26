Принт змея, ботинки «Челси»: герои «Модного приговора» этой недели о трендах сезона

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 25 по 29 января.

«У меня красивые ноги!»

Понедельник. Александр устал от откровенных нарядов возлюбленной Галины. Его беспокоит, что одежда Галины провоцирует излишнее внимание к ней и задевает его мужское самолюбие. Галина недоумевает: «Почему не надеть мини-юбку? У меня такие красивые ноги!»

Она признается, что ей нравится привлекать внимание, а Александр своими замечаниями, мешает ей самовыражаться.

«Хочу видеть жену в закрытых вещах!»

Сергей жалуется на жену Анну, которая одевается вызывающе: крашеная челка, глубокое декольте и короткие юбки не к лицу взрослой женщине. Когда супруги собираются на мероприятия, Сергей каждый раз пытается переодеть Анну, поскольку хочет видеть жену в закрытых вещах.

Он считает, что его жена «остановилась в развитии»: все пытается удержаться в образе 17-летней девочки. Анна его замечания не слушает, она всю жизнь ходила в коротких платьях, и это нравилось Сергею! А высокие сапоги на каблуке – вообще ее фишка! Как преобразят героиню стилисты? Избавят ли Анну от цветных прядей? Смотрите «Модный приговор» во вторник.

«Наличие квартиры, хороший заработок, отсутствие бывшей жены и детей»

Среда. «Я хочу побыстрее выдать ее замуж, а она одевается как безумный подросток!» — жалуется Ирина на свою дочь. Маша и Ирина — лучшие подружки. Раньше Ирина всегда одевала Машу как принцессу, но теперь девочка выросла и предпочла женственным платьям спортивные треники.

Мама уверена, что в такой одежде Маша достойного мужа не найдет. «Замужество — это торг, и товар нужно упаковать красиво, чтобы выгоднее продать», — объясняет Ирина. «Я уже пыталась быть леди, — возражает Маша. — Несмотря на мои старания, жених исчез!» У Маши есть список требований к будущему жениху, который она составила вместе с мамой: наличие квартиры, хороший заработок, отсутствие бывшей жены и детей. Самое главное — интим только после свадьбы.

«А зачем гулять? Сразу в ЗАГС. Не сойдемся – разведусь!» — объясняет Маша. На вопрос ведущих, почему ей так хочется поскорее замуж, Маша ответила: «Работать не хочу!» Ведущие были шокированы таким меркантильным подходом к браку. Надежда Бабкина посоветовала Маше съехать от мамы, предполагая, что это поможет героине понять, чего она действительно хочет.

В финале программы Маша в очередной раз прислушалась к маме и выбрала вещи от народного стилиста, так как Ирине преображение от стилистов «Модного приговора» не понравилось.

«Дрова не нарублены, баня не растоплена, собаки не кормлены»

Четверг. Роман недоволен не только внешностью жены, но и тем, что она совершенно не следит за хозяйством: дрова не нарублены, баня не растоплена, собаки не кормлены. Екатерина от постоянных претензий мужа на грани нервного срыва: «Для него мне не то что наряжаться — видеть его не хочется!»

Во время беременности отношение Романа к Екатерине резко ухудшилось, он начал обзывать ее толстой, смеяться над ее животом. После рождения сына ситуация только усугубилась: «Я работаю в фэшн-индустрии, меня окружают самые стильные девушки Нижнего Новгорода, а жена только позорит! Мои советы для нее – пустое место. Я ей говорю, что сейчас актуальна змея, челси — ноль эмоций!»

Роман очень хорошо разбирается в моде и точно знает, как должна выглядеть его женщина. «Когда я иду по улице, все девушки на меня оборачиваются! А на нее мужчины не смотрят. Может, стоит поменять жену?» «Модный приговор» — последний шанс для героини приструнить недовольного мужа и доказать ему, что она все еще «его принцесса».

На Модный суд пришли киношники

В пятницу в студии «Модного приговора» два продюсера фильма «На острие». Михаил Дегтярь утверждает, что у его жены Елены в гардеробе практически отсутствует одежда ярких цветов.

Михаил с восхищением вспоминает, как в юности его возлюбленная носила белые струящиеся платья, а в последнее время даже на праздниках и кинофестивалях Елена появляется в черном. Елена признается, что из-за огромного количества проектов, она стала меньше времени уделять внешнему виду.

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