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Принт змея, ботинки «Челси»: герои «Модного приговора» этой недели о трендах сезона

Рассказываем о выпусках, которые покажут в эфире Первого канала с 25 по 29 января.

Принт змея, ботинки «Челси»: герои «Модного приговора» этой недели о трендах сезона
Герои «Модного приговора». Фото: Первый канал

«У меня красивые ноги!»

Героиня выпуска - Галина. Фото
Героиня выпуска — Галина. Фото: Первый канал

Понедельник. Александр устал от откровенных нарядов возлюбленной Галины. Его беспокоит, что одежда Галины провоцирует излишнее внимание к ней и задевает его мужское самолюбие. Галина недоумевает: «Почему не надеть мини-юбку? У меня такие красивые ноги!»

Она признается, что ей нравится привлекать внимание, а Александр своими замечаниями, мешает ей самовыражаться.

«Хочу видеть жену в закрытых вещах!»

Героиня выпуска - Анна. Фото
Героиня выпуска — Анна. Фото: Первый канал

Сергей жалуется на жену Анну, которая одевается вызывающе: крашеная челка, глубокое декольте и короткие юбки не к лицу взрослой женщине. Когда супруги собираются на мероприятия, Сергей каждый раз пытается переодеть Анну, поскольку хочет видеть жену в закрытых вещах.

Он считает, что его жена «остановилась в развитии»: все пытается удержаться в образе 17-летней девочки. Анна его замечания не слушает, она всю жизнь ходила в коротких платьях, и это нравилось Сергею! А высокие сапоги на каблуке – вообще ее фишка! Как преобразят героиню стилисты? Избавят ли Анну от цветных прядей? Смотрите «Модный приговор» во вторник.

«Наличие квартиры, хороший заработок, отсутствие бывшей жены и детей»

Героиня выпуска - Мария. Фото
Героиня выпуска — Мария. Фото: Первый канал

Среда. «Я хочу побыстрее выдать ее замуж, а она одевается как безумный подросток!» — жалуется Ирина на свою дочь. Маша и Ирина — лучшие подружки. Раньше Ирина всегда одевала Машу как принцессу, но теперь девочка выросла и предпочла женственным платьям спортивные треники.

Мама уверена, что в такой одежде Маша достойного мужа не найдет. «Замужество — это торг, и товар нужно упаковать красиво, чтобы выгоднее продать», — объясняет Ирина. «Я уже пыталась быть леди, — возражает Маша. — Несмотря на мои старания, жених исчез!» У Маши есть список требований к будущему жениху, который она составила вместе с мамой: наличие квартиры, хороший заработок, отсутствие бывшей жены и детей. Самое главное — интим только после свадьбы.

«А зачем гулять? Сразу в ЗАГС. Не сойдемся – разведусь!» — объясняет Маша. На вопрос ведущих, почему ей так хочется поскорее замуж, Маша ответила: «Работать не хочу!» Ведущие были шокированы таким меркантильным подходом к браку. Надежда Бабкина посоветовала Маше съехать от мамы, предполагая, что это поможет героине понять, чего она действительно хочет.

В финале программы Маша в очередной раз прислушалась к маме и выбрала вещи от народного стилиста, так как Ирине преображение от стилистов «Модного приговора» не понравилось.                                                  

«Дрова не нарублены, баня не растоплена, собаки не кормлены»

Героиня выпуска - Екатерина. Фото
Героиня выпуска — Екатерина. Фото: Первый канал

Четверг. Роман недоволен не только внешностью жены, но и тем, что она совершенно не следит за хозяйством: дрова не нарублены, баня не растоплена, собаки не кормлены. Екатерина от постоянных претензий мужа на грани нервного срыва: «Для него мне не то что наряжаться — видеть его не хочется!»

Во время беременности отношение Романа к Екатерине резко ухудшилось, он начал обзывать ее толстой, смеяться над ее животом. После рождения сына ситуация только усугубилась: «Я работаю в фэшн-индустрии, меня окружают самые стильные девушки Нижнего Новгорода, а жена только позорит! Мои советы для нее – пустое место. Я ей говорю, что сейчас актуальна змея, челси — ноль эмоций!»

Роман очень хорошо разбирается в моде и точно знает, как должна выглядеть его женщина. «Когда я иду по улице, все девушки на меня оборачиваются! А на нее мужчины не смотрят. Может, стоит поменять жену?»  «Модный приговор» —  последний шанс для героини приструнить недовольного мужа и доказать ему, что она все еще «его принцесса».

На Модный суд пришли киношники

Героиня выпуска - Елена. Фото
Героиня выпуска — Елена. Фото: Первый канал

В пятницу в студии «Модного приговора» два продюсера фильма «На острие». Михаил Дегтярь утверждает, что у его жены Елены в гардеробе практически отсутствует одежда ярких цветов.

Михаил с восхищением вспоминает, как в юности его возлюбленная носила белые струящиеся платья, а в последнее время даже на праздниках и кинофестивалях Елена появляется в черном. Елена признается, что из-за огромного количества проектов, она стала меньше времени уделять внешнему виду.

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