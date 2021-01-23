Ирина Алферова ответила на вопрос, почему не родила ребенка Александру Абдулову

Новый выпуск передачи «Привет, Андрей!» был посвящен Ирине Алферовой, которая считалась одной из самых красивых советских актрис. Она даже участвовала в первом конкурсе красоты в СССР. Не удивительно, что она была замужем за кумиром миллионов женщин Александром Абдуловым.

Артистка рассказала, что Олег Янковский сразу назвал Абдулова ее будущим мужем. 15 лет она прожила в браке со знаменитым актером. Их союз обожали в СССР. Они встретились в театре «Ленком». Артист так влюбился, что готов был на сумасшедшие поступки. Чтобы услышать заветное «да», Абдулов нес возлюбленную на руках почти километр. Режиссеры боролись за право снимать их любовь в кино. В итоге они вместе снялись в фильме «С любимыми не расставайтесь».

Судьбы их героев повторились в жизни в 1993 году. Они развелись. Об этом Алферова вспомнила в студии передачи.

«Все были молоды. Мы так хулиганили», — призналась актриса.

Андрей Малахов спросил, почему у них не было совместных детей. «Это к нему пожалуйста. Туда (показала на небо)», — заявила женщина. При этом она заверила, что именно Александр виноват в их расставании.

«Саша, конечно. Он ушел, закрыл дверь и больше не пришел в эту квартиру. Он умер и мы даже не поговорили. Мы снимались, играли, он все время был недоволен. Я играла спокойно, а его это бесило. Он истерил, а я начинала плакать», — пояснила героиня.

Ее слова подтвердила Елена Проклова.

«То, как он вас любил до последних своих дней — кого любишь, того бьешь. Это из этой серии, он настолько ревностно относился ко всему, что вы делали», — отметила артистка.

По мнению Прокловой, Абдулов именно во время спектаклей выяснял отношения с экс-женой. Напомним, что актер умер в 2008 году. Алферова в свою очередь обрела счастье с Сергеем Мартыновым.

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