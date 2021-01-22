«Каждое дело — это вызов и порция адреналина»: стартует новый сезон шоу «Опасные связи»

Ведущие проекта разоблачают измены вторых половинок тех, кто к ним обращается.

С 25 января на канале «ЧЕ!» стартует новый сезон откровенного реалити-шоу «Опасные связи». В этой передаче участники пытаются проверить свои вторые половинки на измену. На помощь им приходят агенты Дима Рыбин и Денис Гребенюк, которые могут разоблачить неверного партнера или, наоборот, развеять ложные подозрения об измене.

«Неверные супруги стали более осторожные и хитрые. Иногда нам приходится придумывать целые схемы, чтобы не вызвать подозрений и взять их с поличным», — говорит редущий программы Дима Рыбин. «Каждый раз в этих старых, как мир, ситуациях есть что-то новое: необычные повороты событий, неожиданные эмоции. Поэтому каждое дело — это вызов и порция адреналина. В новом сезоне его будет достаточно», — добавил его коллега Денис Гребенюк.

Кроме эффектных разоблачений, у данной передачи есть еще одна миссия — показать, что все тайное становится явным. Это особенно важно, когда речь идет о взаимоотношениях между людьми.

Смотрите новый сезон «Опасных связей» с 25 января — по будням в 23:00 на телеканале «ЧЕ!».

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