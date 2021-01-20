«Я забеременела»: солист группы «Корни» Бердников тайно от жены увиделся с экс-возлюбленной

Александр Бердников в последнее время часто оказывается в центре скандалов. Так, несколько лет назад объявилась его бывшая возлюбленная Анастасия Толстихина. Девушка заверила, что родила от него ребенка и потребовала семь миллионов рублей. Примечательно, что тогда артист уже был женат на Ольге Мажарцевой. Девушка из цыганской семью подарила ему четверых наследников.

Семья Александра едва не была разрушена, но детектор лжи помог определить, что Анастасия пыталась обмануть артиста. Она родила сына от другого мужчины, а от звезды хотела лишь денег. На этом история не закончилась. В новом выпуске передачи «На самом деле» снова появилась Толстихина. Она заверила, что после той встречи у нее закрутился тайный роман с Бердниковым. По словам девушки, она забеременела, но жена певца пыталась ей насолить и в итоге якобы избила ее. Героиня передачи сообщила, что потеряла ребенка.

«Он хотел наладить отношения, но его супруга Ольга была против этого. Мы начали общаться, мы виделись с ним. Я забеременела. И благодаря его супруге, к сожалению, я потеряла этого ребенка. Ольга не давала мне спокойно жить. Она писала мне в соцсетях. Она пыталась скинуть мне фотографии 15-летней давности мои с неприличным содержанием, писала угрозы, что не даст ни с кем строить отношения. У нее это получилось. Из-за нее я рассталась с парнем», — поделилась Анастасия.

По словам девушки, на корпоративе она увиделась с Бердниковым и у них снова вспыхнули чувства. «Естественно, наши встречи переросли в интимную связь. Александр собирается бросить жену, но не знает, как это сделать. Говорил, что она стала некрасивой после родов. Она его не привлекает», — заверила Толстихина.

Ольга тоже пришла в студию. Проверка на детекторе лжи показала, что она не доверяет мужу и проявляла агрессию по отношению к бывшей пассии супруга. Мажарцева заверила, что не виделась с Анастасией и не поднимала на нее руку. Сам певец отметил, что Толстихина снова лжет. Он признался, что виделся с ней, но встреча была по работе. Оказалось, что артист скрыл некоторые детали встречи от жены.

В конце передачи эксперты узнали, что Анастасия действительно была беременна, но не от звезды. Более того, она не подверглась избиению. А Бердников никогда не собирался уйти от жены. Ольга угрожала бывшей возлюбленной певца, поэтому девушка решила ей отомстить, сделав вид, что у нее роман с Александром.

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