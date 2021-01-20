«Comedy Баттл» заходит на одиннадцатый круг с новыми членами жюри

С 22 января на канале ТНТ стартует 11-й сезон юмористического шоу «Comedy Баттл», которое уже несколько лет снабжает страну новыми комиками. В новом году в передаче решили обновить состав членов жюри, в него вошли Алексей Щербаков, Иван Усович, Дмитрий Шепелев, Юлия Ахмедова, Денис Дорохов, Антон Шастун и другие звезды телеканала.

Ну а участники, которые собрались со всех концов страны, готовы снова начать веселую гонку за призом в 5 миллионов рублей. Среди них имеется профессиональная актриса и нейрохирург. Кроме новых претендентов, в борьбу включатся и ветераны проекта: дуэт «Мы», дуэт «Блютучус» и группа «Электрослабость». Зрителей ждут шутки про жизнь в СССР и дискотеку в сельском клубе, про российские сериалы и двойное гражданство, про блоги мамочек в Instagram и выборы мэра. Разнообразный состав участников обещает множество граней юмора и поднимаемых тем.

«Comedy Баттл» — это единственная площадка на российском ТВ, куда может прийти молодой и неизвестный комик или дуэт и за короткий срок стать звездой. Нет таких проектов больше. Этот сезон проекта — 11-й, а это значит, что «Comedy Баттл» можно считать юмористической классикой телеканала ТНТ», — говорит креативный продюсер шоу Константин Обухов.

Смотрите новый сезон «Comedy Баттл» с 22 января в 22:00.

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