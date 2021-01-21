Платье за 110 тысяч рублей и темпераментные танцы: 10 неизвестных фактов о новом сезоне шоу «Четыре свадьбы»

21 января на телеканале «Пятница!» стартует новый сезон популярного реалити-шоу, которое снималось во время пандемии коронавируса.

Коронавирус, пандемия, самоизоляция – для кого-то эти слова стали синонимом непроходящей депрессии, а кто-то вопреки всему решился на глобальные перемены в своей жизни. Новый сезон шоу «Четыре свадьбы», который стартует с 21 января на телеканале «Пятница!», как раз о вторых.

Отношения пар прошли тройную проверку, но они все же решили дойти до ЗАГСа. Пожалуй, регистрация – это единственная часть торжества, которая не претерпела изменений. А дальше полная импровизация: бургеры из «Макдоналдса», баночное пиво и виртуальные гости.

В новом сезоне впервые за главный приз наравне с невестами будет бороться один из женихов.

Teleprogramma.pro собрала 10 интересных фактов о шоу.

Кастинг

За место в шоу боролись три тысячи человек или 1500 пар. Из них организаторы отобрали всего 36 участников. Выбор было сделать совсем непросто, так как каждой паре было, чем удивить.

Самая дорогая свадьба

В новом сезоне участвует пара, которая сыграла самую дорогую свадьбы. Супруги потратили на торжество 1,5 миллиона рублей.

Самое дорогое платье невесты

А самое дорогое платье, которые было на невесте, стоило 110 тысяч рублей.

Самая бюджетная свадьба

Самая бюджетная свадьба обошлась супругам всего в 15 тысяч рублей: гостей угощали бургерами и баночным пивом.

Место знакомства

Большинство пар, которые пришли на кастинг, нашли друг друга в Сети. Интернет стал связующим звеном, сократил расстояния, но не остудил чувства.

География проекта

Несмотря на «ковид», географию проекта удалось расширить. Зрители увидят национальные свадьбы, которые играют в Якутии. Кстати, именно на этой свадьбе родственников не пустили на церемонию заключения брака. Выходом из ситуации стала трансляция в соцсетях, невеста вела прямой эфир, а гости ставили лайки.

На настоящей казачьей свадьбе покажут традиции выкупа невесты и темпераментные танцы от гостей казаков.

Дно и свадьбы

Это Дно, совсем не то, о чем вы подумали, а городок в Псковской области. Там существуют свои традиции играть свадьбы, причем очень занимательные.

Борьба за главный приз

В новом сезоне впервые наравне с невестами в состязание вступил жених. Он отказался надолго разлучаться со свой второй половинкой и сопровождал ее на свадьбе конкурентов.

Любви все возрасты покорны

На этот раз никаких ограничений по возрасту для участников не было. Одни невесты едва стали совершеннолетними, а другие давно перешагнули 40-летний рубеж, но, как известно, любви все возрасты покорны.

Итоги

Всего за время существования проекта, организаторы побыли на 120 свадьбах.

«Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница!», с 21 января в 19:00

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