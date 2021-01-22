«Голос. Дети»: на «Мосфильме» завершился отбор в восьмой сезон вокального проекта — подробности

Под Новый год завершился девятый сезон шоу «Голос» — и выиграла его, кстати, участница детской версии проекта, которую в свое время забраковали еще на стадии отбора. Именно это, а еще желание сверкнуть на всю страну и вдохновляет мальчишек и девчонок приходить в шоу «Голос. Дети». Кастинг восьмого сезона проекта прошел в павильонах «Мосфильма». «Телепрограмма» представляет нескольких ярких претендентов на участие в слепых прослушиваниях.

Ксения Канн (12 лет)

Пожалуй, одна из самых сильных кандидаток на участие в детском «Голосе» Ксения Канн (Токарева) выходила в финал «Детской Новой волны-2020», получала спецприз за вокал от Игоря Крутого, выступала на одной сцене с Нюшей во время «Рождественской песенки года» (НТВ) и даже отправляла собственные стихи на детскую литературную премию.

Словом, очень и очень опытная девочка, которая будет более чем уверенно чувствовать себя даже в прямом эфире Первого канала. Она учится в Московской экономической школе и занимается фигурным катанием, так что за будущее Ксении, видимо, беспокоиться тоже не стоит. «Голос. Дети» — не последний для нее шанс.

Тагир Абасов (10 лет)

Этот харизматичный парень давно в деле. Он берет первые места на творческих и вокальных конкурсах («Енисейские просторы», «Звездный дождь», «Результат»), участвовал в «Синей птице» и шоу «Лучше всех!», играет на пианино, занимается танцами буги-вуги и собирает кубик Рубика за 7 секунд.

Еще в прошлом году Тагир прошел отбор на слепые прослушивания детского «Голоса», про него даже показали сюжет в программе «Время», но вокалист так и не успел выйти на сцену. Добрый 2021 год должен исправить ситуацию. В каждом посте на пятитысячную аудиторию в Инстаграме Тагир излучает уверенность и желание побеждать.

София Фанта (13 лет)

Еще одна артистка из «золотого резерва» — София Фанта и в модельном бизнесе участвует, и в музыкальных фестивалях участие принимает. А еще поет на Дне города в Москве, занимается хореографией и актерским мастерством — начиная с 2011 года часто снималась в рекламе и даже некоторых российских сериалах («Дело чести»). В 2018 году девочка выиграла вокальный конкурс «Голос’ОК», получив путевку в «Артек». Теперь пришло время заявить о себе в настоящем детском «Голосе».

Алиса Трифонова (12 лет)

Полуфиналистка национального отбора на «Детское Евровидение-2019» Алиса Трифонова имеет первый юношеский разряд по фигурному катанию и занимается в школе олимпийского резерва. Но главное хобби и мечта девочки — попасть в «Голос. Дети».

Она выиграла массу вокальных конкурсов, участвовала в шоу «Синяя птица» и пробовалась в четвертый, пятый, шестой и седьмой сезоны детского «Голоса» начиная с 2014 года. Но попала в него только с пятой попытки и выйдет на сцену во время слепых прослушиваний в этом году. Целеустремленности и трудолюбию Алисы стоит позавидовать, ее соперникам по проекту будет непросто.

Василиса Грушевская (12 лет)

Чем только Василиса не занимается: большой теннис, верховая езда, горные лыжи. Но главная страсть девочки все же вокал. Она упорно репетирует в творческой мастерской на северо-западе Москвы, берет призы на фестивалях искусств и тренируется танцевать хип-хоп. Словом, для любого из наставников Василиса станет подарком — универсальный солдат.