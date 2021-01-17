«Будоражит»: Катерина Шпица рада участию в «Танцах со звездами»

Артистка Катерина Шпица недавно опубликовала фотографию с профессиональным танцором Михаилом Щепкиным в своем аккаунте. Так исполнительница ролей в фильмах «Экипаж» и «Пятница» сообщила своим поклонникам, что примет участие в проекте «Танцы со звездами» на канале Россия 1.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Шпица поделилась своими планами и ожиданиями по поводу шоу.

«От проекта хочется взять по максимуму: встать в пару с профессиональным танцором, разведать секреты мастерства, освоить технику, изучить тонкости. И то, что появилась такая возможность, очень меня будоражит», — отметила актриса.

Нужно сказать, что Катерине придется постараться. Так как другая участница тоже обожает танцевать, как и Шпица. Более того, Екатерина Гусева занималась в детстве в грузинском танцевальном ансамбле семь лет. А партнером Гусевой станет известный танцор Евгений Папунаишвили. Судейское жюри представит собой команду строгих педагогов и танцоров. Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник будут наблюдать за актерами и музыкантами весь сезон. В итоге они выберут только одну пару, которая станет чемпионами шоу «Танцы со звездами».

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