«Растрясти пандемийный жирок»: Дмитрий Лысенков объяснил свое участие в шоу «Танцы со звездами»

Звезда фильмов «Сталинград» и «Девятая» примет участие в шоу «Танцы со звездами». Дмитрий Лысенков рассказал порталу Teleprogramma.pro, что послужило мотивацией вскружить голову себе и партнерше в битве за звание лучшего танцора среди артистов российской эстрады.

Актер заявил, что в первую очередь его сподвигли интерес к новому роду деятельности и желание самосовершенствования:

«Это хороший способ привести себя в форму, растрясти пандемийный жирок. Ну, и вообще это для меня что-то новое, неизведанное. А все новое интересно».

Также Лысенков призналася, что в одном из дипломных спектаклей он играл Конферансье, а также исполнял роль Джинна в диснеевской «Аладдине».

«Вот и весь мой танцевальный опыт…», — пошутил Дмитрий.

Знаменитость уже оценил первые тренировки. По словам Лысенкова, тело еще не слушается, однако сдаваться он не намерен.

Отметим, что в проекте также примет участие шоумен Давид Манукян. В отличие от своей девушки Ольги Бузовой, Манукян попробует собственные силы не на льду, а на паркете. Нужно сказать, у артиста даже есть небольшой танцевальный опыт. Он активно снимает танцы в TikTok.

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