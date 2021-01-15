2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
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2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри

В эфире НТВ программа выйдет с 14 февраля.

2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Кадр из шоу «Маска». Фото: НТВ

14 февраля на НТВ выйдет 2 сезон шоу «Маска»! За звание победителя будут бороться 14 новых участников. Это певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены. Но, самое главное, имена артистов будут храниться в строжайшем секрете.

В этом и есть «фишка» шоу. Участники одеваются в разные костюмы. А жюри угадывает – кто перед ними выступает.

Оценивать участников в новом сезоне будут Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез, Регина Тодоренко. Имя пятого судьи пока не раскрывается.

Подробности в видео Teleprogramma.pro.

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