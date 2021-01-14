Клава Кока, Шура, Стас Костюшкин и Анна Хилькевич споют в новом сезоне шоу «Студия СОЮЗ»

С 14 января на канале ТНТ стартует новый сезон музыкального шоу «Студия СОЮЗ». Создатели передачи пригласили для участия в 2021 году не только звезд-новичков, но и тех, кто блистательно проявил себя в прошлых выпусках.

Откроют новый сезон очаровательная Клава Кока и находчивый Стас Ярушин. Ну а следом за ними стоит ждать Шуру и Стаса Костюшкина, Азамата Мусагалиева и Дмитрия Губерниева, певиц Ханну и Юлианну Караулову, Анну Хилькевич и Марину Кравец. И это еще не полный список.

Шоу носит развлекательный характер, поэтому в нем неважно, кто как умеет петь. Ведущие развлекают гостей экстремальным караоке, стыдливыми клипами и песнями, переведенными на другие языки мира. Над звездами здесь ставят забавные музыкальные эксперименты: от поп-каверов до блэк-метала. Новый сезон принесет и новые испытания.

Смотрите первый выпуск 14 января в 22:00 на канале ТНТ.

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