Как сложилась судьба ведущих «Дома-2» после закрытия проекта

Телестройку остановили перед Новым годом и новостей о возобновлении проекта больше нет.

16 лет страна наблюдала с экранов телевизоров, как молодые люди строят отношения на «Доме-2»: ругаются, мирятся, играют свадьбы, рожают детей и разводятся. И почти все 16 лет существования проект хотели закрыть.

Все свершилось практически за неделю и 30 декабря вышел последний эфир «Дома-2» на ТНТ. Участники и ведущие обнимались и плакали, говорили зрителям и друг другу теплые слова. Без работы в один день, да еще и перед Новым годом, остались более 300 человек.

Как сложилась судьба ведущих телестройки без проекта — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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