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Звезда сериала «Практика» Дмитрий Мазуров спустя 39 лет отыскал родного отца

Актер всю жизнь ненавидел папу, который бросил его мать. Однако он смог найти его.

Звезда сериала «Практика» Дмитрий Мазуров спустя 39 лет отыскал родного отца
Дмитрий Мазуров. Фото: instagram.com/mazurov81/

Дмитрий Мазуров многим запомнился по роли заботливого папы в сериале «Практика». Также он участвовал в шоу «Танцы со звездами». О личной жизни актер рассказывает не часто, но у него есть сыновья Георгий и Дмитрий. С мамой мальчиков он давно расстался, но активно участвует в воспитании детей. Как оказалось, своего отца артист ненавидит. Более того, он никогда его не видел. Мама рассказывала Дмитрию, что она влюбилась в отца актера еще в школе. Владимир Яхно был врачом, но, узнав о беременности своей девушки, он ее бросил и уехал жить в Канаду.

Но недавно Мазуров узнал, что его папой может быть вовсе не Яхно, а другой мужчина. В студии передачи «На самом деле» актер рассказал историю своих родителей.

«Я его ни разу не видел. Я знаю, что его зовут Владимир Иванович. Они познакомились в школе. По итогу он уехал за границу», — пояснил герой шоу. «До моего 18-летия он жил со мной в одном городе. Он даже был на моем спектакле и столкнулся с моей мамой. По рассказам мамы, он даже не обратил внимания, что на сцене играет его сын», — поделился артист.

Дмитрий Мазуров. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

По словам Дмитрия, его наследник Георгий захотел найти дедушку и отыскал Владимира Ивановича, но общение у них не заладилось.

«Он не получил должной заинтересованности, отдачи, тепла. Дело в том, что Гоша поделился этим не только со мной, но и с бабушкой. Отсюда все и начинается. Моя мама попросила к ней приехать для разговора. Новость оказалась такой, что Владимир Иванович не отец мне. Есть другой замечательный человек, который не знает, что у него есть сын. Его зовут Игорь Кириченко. Он создает авторские куклы», — рассказал Мазуров.

В студии произошла встреча актера с предполагаемым папой. Игорь даже обнял его.

«Я был шокирован. Я не знаю, с чего начать. Я получил письмо от твоей мамы Люды, где она сообщила, что ты являешься моим сыном. Я знал, что у нее есть сын. Мы с ней встречались. Письмо я получил месяц назад. Я знал, что ее сына зовут Дмитрий. Она даже присылала мне его фото. Я знал, что она была влюблена в какого-то Владимира, которого она встретила после меня. Я любил ее, питал самые теплые чувства», — пояснил Кириченко.

Дмитрий увиделся с предполагаемым отцом. Фото: кадр из передачи «На самом деле»

По словам мужчины, ему пришлось уехать, но Людмила долго ему не отвечала. Их переписка возобновилась позже. Игоря проверили на детекторе лжи. Выяснилось, что он знал о существовании сына с самого начала. Предполагаемый папа актера отметил, что просто всегда догадывался, что Дмитрий его наследник. Ведущий Тимур Еремеев озвучил результаты ДНК-теста. Результаты огорчили всех в студии. Оказалось, что Игорь не отец Мазурова.

После этого эксперты сделали вывод, что папа артиста — Владимир Яхно, которого звезда сериалов нашел недавно. Он отказался приезжать на встречу с сыном, но зато Дмитрий впервые увидел свою тетю Нину и двоюродного брата. Они признались, что не знали о существовании знаменитого родственника.

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