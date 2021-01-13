В 2020 году Первый канал снова стал лидером по популярности передач

А также увеличил долю смотрения аудитории моложе 60 лет.

Подведены итоги телесмотрения 2020 года. Стало известно, какие программы на отечественном ТВ были самыми популярными.

По данным Mediascope, на первом месте оказалось новогоднее обращение президента России, показанное Первым каналом. На втором — военный парад в честь 75-й Великой Победы, транслировавшийся на Первом 24 июня.

Самой популярной информационной программой года стал праздничный выпуск новостей на первой кнопке от 9 мая, а главным сериалом — «Диверсант. Крым», продолжение популярной военной киносаги. Также в топе оказались телемарафон «Парад Победы» от 24 июня и трансляция авиационного парада.

больше по теме Первый канал стал лидером новогоднего эфира В главную ночь года россияне чаще всего отдавали предпочтение программам на первой кнопке.

Среди программ других каналов в топ-10 смогли попасть только «Маска» НТВ и «Одесский пароход» на канале «Россия».

Добавим, что по итогам 2020 года Первый канал усилил свои позиции среди аудитории младше 60 лет: его доля телесмотрения у молодой части населения поднялась до 8,5 по сравнению с 8,3 предыдущего года.

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