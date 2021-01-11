«Где логика?»: в новом сезоне шоу участие примут Дмитрий Шепелев, Виктория Дайнеко и другие звезды

Популярному интеллектуально-развлекательному шоу «Где логика?» исполнилось уже пять лет. Зрители ТНТ всех возрастов любят игру в том числе и за то, что могут посоревноваться со своими любимыми звездами в умении логически мыслить, не вставая с дивана.

В новом сезоне, который стартует уже 11 января, будет еще больше загадок, головоломок и заковыристых заданий от красавчика Азамата Мусагалиева. А разгадывать и решать их будут Илья Соболев, Миша Марвин, Роман Каграманов, Виктория Дайнеко и многие другие. В стартовом выпуске нового сезона в студии у Азамата Мусагалиева появятся звезды ТНТ: Дмитрий Шепелев и Денис Дорохов, а также Дмитрий Позов и Виктор Щетков.

Премьера нового сезона шоу «Где логика?» — 11 января, в 22:00 на ТНТ.

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