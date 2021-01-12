«Сначала я была курицей-наседкой, а потом снесло крышу!»: героини «Модного приговора» этой недели

В новом году в «Модном приговоре» зрителей ждут еще больше захватывающих житейских историй и удивительных превращений.

Скандал между мамой и дочкой

В первый рабочий понедельник после длинных праздников отношения выясняли мать и дочь. Нина Шенкова привела в студию свою дочку Анастасию. По ее мнению, Насте следует пересмотреть взгляды на жизнь и кардинально измениться.

Нина переживает, если дочь будет продолжать в том же духе: вульгарный дерзкий образ, декольте, татуировки, бескомпромиссный характер, то хорошую партию для жизни ей не найти. «Анастасии пора угомонить свой скверный характер и понять, что для семейной жизни мужчины выбирают более сдержанных и скромных девушек», — заявила ее мама Нина.

«Моя жена старше меня, да еще и одевается как бабка!»

Во вторник героями передачи станут супруги. «Моя жена старше меня, да еще и одевается как бабка!» — возмущается Иван. Он признается, что вообще-то Валентина никогда не была его типажом, и пока они вместе, он постоянно стремится изменить ее. В ход идут не только советы, но и жесткая критика.

«Она же замыливает мне глаза шутками, чтобы отвлечь от своего внешнего вида. Но страсть-то все равно угасает». Независимая Валентина с гордостью заявляет: «Я — богиня! Просто ему не угодишь». С ее слов, Иван – единственный человек, который решается указывать на ее недостатки. Девять лет совместной жизни герои делят на три периода.

«Сначала я была курицей-наседкой, потом у меня снесло крышу, а сейчас я стала мудрой», — рассказывает Валентина. И вот теперь-то муж — инициатор всех скандалов. «Мы поменялись местами. Теперь он как дед-ворчун!»

В финале программы Иван был так поражен работой стилистов, что заявил: «Теперь, чтобы соответствовать богине, преображаться нужно мне!»

Надоело быть «банкоматом»

Среда. Дмитрию Енину надоело быть всего лишь ресурсом. Он обижен, что его не воспринимают как человека, поэтому он решил уйти из семьи — чтобы разобраться в себе, пожить для себя. Он считает, если вместо него будет только стопочка денег, то в семье никто не заметит разницы. Он не видит смысла возвращаться.

Жена Марина в шоке: пока Дима будет разбираться в себе, на нее ляжет весь быт и двое детей! Она не хочет отпускать мужа и надеется, что «Модный приговор» поможет разжечь их чувства и сохранит семью.

Устал от старорусских нарядов жены

Четверг. Михаил устал видеть рядом с собой супругу в старорусских нарядах. Он недоволен тем, что Светлана носит юбки в пол, по его мнению, это совсем не женственно.

А вот Светлана уверена, что современные девушки чересчур увлеклись феминизмом и забыли истинное предназначение женщины. Она пытается найти связь с предыдущими поколениями через костюмы тех времен.

«Мама поставила крест на своей личной жизни!»

Пятница. Яна считает, что ее мама Елена ставит интересы других выше собственных и совсем не следит за своим внешним видом. Яна переживает, что Елена поставила крест на своей личной жизни.

После двух неудачных отношений, Елена полностью разочаровалась в мужчинах и никого к себе не подпускает. Елена убедила себя, что ее миссия — помогать другим. На свое счастливое будущее она уже и не надеется.

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