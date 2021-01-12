Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

«Сначала я была курицей-наседкой, а потом снесло крышу!»: героини «Модного приговора» этой недели

В новом году в «Модном приговоре» зрителей ждут еще больше захватывающих житейских историй и удивительных превращений.

«Сначала я была курицей-наседкой, а потом снесло крышу!»: героини «Модного приговора» этой недели
Фото: Первый канал

Скандал между мамой и дочкой

Героиня выпуска – Анастасия. Фото
Героиня выпуска – Анастасия. Фото: Первый канал

В первый рабочий понедельник после длинных праздников отношения выясняли мать и дочь. Нина Шенкова привела в студию свою дочку Анастасию. По ее мнению, Насте следует пересмотреть взгляды на жизнь и кардинально измениться.

Нина переживает, если дочь будет продолжать в том же духе: вульгарный дерзкий образ, декольте, татуировки, бескомпромиссный характер, то хорошую партию для жизни ей не найти. «Анастасии пора угомонить свой скверный характер и понять, что для семейной жизни мужчины выбирают более сдержанных и скромных девушек», — заявила ее мама Нина.

«Моя жена старше меня, да еще и одевается как бабка!»

Героиня выпуска – Валентина. Фото
Героиня выпуска – Валентина. Фото: Первый канал

Во вторник героями передачи станут супруги. «Моя жена старше меня, да еще и одевается как бабка!» — возмущается Иван. Он признается, что вообще-то Валентина никогда не была его типажом, и пока они вместе, он постоянно стремится изменить ее. В ход идут не только советы, но и жесткая критика.

«Она же замыливает мне глаза шутками, чтобы отвлечь от своего внешнего вида. Но страсть-то все равно угасает». Независимая Валентина с гордостью заявляет: «Я — богиня! Просто ему не угодишь». С ее слов, Иван – единственный человек, который решается указывать на ее недостатки. Девять лет совместной жизни герои делят на три периода.

«Сначала я была курицей-наседкой, потом у меня снесло крышу, а сейчас я стала мудрой», — рассказывает Валентина. И вот теперь-то муж — инициатор всех скандалов. «Мы поменялись местами. Теперь он как дед-ворчун!»

В финале программы Иван был так поражен работой стилистов, что заявил: «Теперь, чтобы соответствовать богине, преображаться нужно мне!»

Надоело быть «банкоматом»

Героиня выпуска – Марина. Фото
Героиня выпуска – Марина. Фото: Первый канал

Среда. Дмитрию Енину надоело быть всего лишь ресурсом. Он обижен, что его не воспринимают как человека, поэтому он решил уйти из семьи — чтобы разобраться в себе, пожить для себя. Он считает, если вместо него будет только стопочка денег, то в семье никто не заметит разницы. Он не видит смысла возвращаться.

Жена Марина в шоке: пока Дима будет разбираться в себе, на нее ляжет весь быт и двое детей! Она не хочет отпускать мужа и надеется, что «Модный приговор» поможет разжечь их чувства и сохранит семью.

Устал от старорусских нарядов жены

Героиня выпуска – Светлана. Фото
Героиня выпуска – Светлана. Фото: Первый канал

Четверг. Михаил устал видеть рядом с собой супругу в старорусских нарядах. Он недоволен тем, что Светлана носит юбки в пол, по его мнению, это совсем не женственно.

А вот Светлана уверена, что современные девушки чересчур увлеклись феминизмом и забыли истинное предназначение женщины. Она пытается найти связь с предыдущими поколениями через костюмы тех времен.

«Мама поставила крест на своей личной жизни!»

Героиня выпуска – Елена. Фото
Героиня выпуска – Елена. Фото: Первый канал

Пятница. Яна считает, что ее мама Елена ставит интересы других выше собственных и совсем не следит за своим внешним видом. Яна переживает, что Елена поставила крест на своей личной жизни.

После двух неудачных отношений, Елена полностью разочаровалась в мужчинах и никого к себе не подпускает. Елена убедила себя, что ее миссия — помогать другим. На свое счастливое будущее она уже и не надеется.

Смотрите также

Тэги

Модный приговорпограмма "Модный приговор"Программа "Модный приговор"Программа «Модный приговор»шоу "Модный приговор"