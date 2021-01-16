«Евровидение-2021»: как пройдет в этом году главный вокальный конкурс Старого Света

Смотр песни и пляски, ежегодно проходящий весной в одной из европейских стран, очень часто ругают, но при этом все всегда за ним следят.

«Евровидение» тоже заботится о публике и даже в условиях мировой эпидемии прорабатывает механизм наиболее безопасного способа провести шоу. Пока Европейский вещательный союз отрабатывает четыре варианта развития событий. Каждый из них зависит от того, как сильно накроет мир второй волной коронавируса.

Сценарий 1: позитивный

Если статистика по зараженным будет относительно спокойной, а ученые успеют представить надежную вакцину, то «Евровидение» пройдет в первозданном формате: ярко, красочно, громко и с десятками тысяч зрителей. Поскольку конкурс 2021 года решено провести в Голландии (в прошлом году шоу в этой стране не состоялось по понятным причинам), на арене Ahoy в Роттердаме, город будет открыт и для зрителей, и для артистов, и для делегаций. Все смогут спокойно гулять, наслаждаться музыкой и жизнью. А музыканты получат возможность свободно репетировать.

Сценарий 2: усеченный

Если у организаторов будут опасения по поводу распространения коронавируса во время конкурса, то меры безопасности чуть ужесточат. Условно говоря, проект проведут примерно так же, как проходят съемки шоу «Голос», «Поле чудес» и другие: шахматная рассадка, соблюдение дистанции в полтора метра и строгий контроль за здоровьем — измерение температуры, санитайзеры, обработка поверхностей в зале и проч. Места в зале разыграют с помощью жребия. Если зритель оплатил билет, а ему не повезло, то деньги ему вернут.

Сценарий 3: половинчатый

Примерно в таком формате был проведен альтернативный вариант «Евровидения-2020» — специальный концерт Europe Shine A Light («Европа зажигает свет»). По сути, это была репетиция. Без конкурсной основы участники несостоявшегося шоу пели из дома, мило сидя на диванчиках. И никто не огорчился. Выглядело действо довольно-таки бодро. Такой сценарий предполагает частичное участие артистов в шоу: те, кто окажется запертым в своей стране из-за ограничений, споет из дома, остальные приедут.

Сценарий 4: виртуальный

При худшем развитии событий, если злосчастная зараза продолжит косить людей, артисты начнут репетировать домашние выступления. Да, без красочной сцены, суперзвука и картинки, зато живыми и здоровыми. Технари «Евровидения» объединят каждую из трансляций в единый поток эфира, и мы впервые понаблюдаем за гигантской zoom-вечеринкой в режиме реального времени. Кстати, именно так провели детское «Евровидение» в ноябре прошлого года в Польше.

Обязательная страховка

Уже сейчас понятно, что ситуация с пандемией развивается не очень хорошо. Поэтому Европейский вещательный союз ввел особое правило, призванное обеспечить зрителям возможность насладиться номером от каждой страны независимо от обстоятельств. Условие простое: перед мероприятием каждый участник должен записать живое исполнение конкурсной песни. Запись организаторы смогут использовать в том случае, если представитель страны-участницы не сможет приехать в Роттердам из-за коронавируса.

По факту это будет имитацией выступления на сцене. Ведь клип надо записать в реальном времени (как это было бы на конкурсе) без внесения каких-либо изменений в вокал или любую часть самого выступления после записи. Ролик должен быть уникальным и оставаться неопубликованным до конкурса в мае.

За съемку подстраховочного видео отвечает Первый канал (как вещатель этого года), а организаторы «Евровидения» будут наблюдать за записью выступления в онлайн-формате, чтобы обеспечить честность соревнования. Эти живые записи участники конкурса должны представить к концу марта.

Здесь русский дух

Скорее всего, Первый канал не откажется от идеи отправить на «Евровидение-2021» группу Little Big, которая должна была представить нас и в прошлом году. Однако официально пока еще кандидатура коллектива не подтверждена.

— Многие думают, что мы автоматически едем в 2021 году, но это не так, — заявил солист группы Илья Прусикин. — Для того, чтобы побороться за право выступить на «Евровидении-2021», Little Big намерены предложить несколько песен (напомним, композицию UNO, с которой группа намеревалась выступать в прошлом году, в 2021-м спеть на конкурсе уже нельзя. — Ред.)

На настоящий момент несколько стран уже сообщили, что в 2021 году отправят на конкурс тех же участников, которых готовили для «Евровидения-2020»: это Швейцария, Польша, Греция и Хорватия. Латвия уже произвела замену — вместо группы The Roop на конкурс отправится Саманта Тина. Также отказался представлять Германию второй раз подряд Бен Долич, спевший в онлайн-аналоге «Евровидения» в прошлом году.

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